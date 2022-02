Jak zrobić domową maść na przeziębienie? [WIDEO]

Gdy za oknem zimno, nie jest trudno się wychłodzić, a efekty to katar, dreszcze i ból głowy. Jeśli lekarz postawi diagnozę i upewni nas w tym, że po prostu się przeziębiliśmy, to możemy się wspomóc maścią własnej roboty – sugeruje TVP3 Wrocław.

Wybierając się na spacer do lasu czy parku warto zatrzymać się przy drzewach, które wytworzyły żywicę, zebrać ją, by w domu na bazie tej substancji zrobić maść, która wspomoże nas przy przeziębianiach.



To banalnie proste. Do zrobienia maści potrzebujemy kilku olejków eterycznych. Maść możemy wzbogacić o witaminę E i A, które posłużą jako konserwanty. Rozpoczynamy od przygotowania bazy, czyli rozdrobnienia żywicy i rozpuszczenia jej w tłuszczu. Następnie miksturę trzeba przecedzić i dodać olejki eteryczne. Ważne, by zrobić to, gdy baza przestygnie.



Maść należy wcierać w okolicach klatki piersiowej, zatok i nosa.