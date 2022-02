Kapitan i pierwszy oficer statku uciekli po zderzeniu. Zostali aresztowani

Policja w Holandii aresztowała kapitana i pierwszego oficera niemieckiego statku, który został uszkodzony w poniedziałek w wyniku zderzenia z tankowcem. Prokuratura podejrzewa, że przedwcześnie opuścili uszkodzoną jednostkę. Obaj są narodowości rosyjskiej.

W poniedziałek doszło do zderzenia pełnomorskiego statku Julietta D. z tankowcem u wybrzeży Ijmuiden niedaleko Amsterdamu. Na pokład jednostki wdarła się woda i konieczna była akcja ratunkowa.



Holenderskim służbom udało się uratować wszystkich członków załogi, jednak pusty statek dryfował od tego czasu na farmie wiatrowej Hollandse Kust Zuid, około 18 km od wybrzeża między Hagą a Zandvoort.



Ze względów atmosferycznych dopiero we wtorek udało się odholować jednostkę do portu w Rotterdamie. Tego samego dnia prokuratura poinformowała, że zatrzymano kapitana i pierwszego oficera Julietty D., obu narodowości rosyjskiej.



Śledczy podejrzewają, że zbyt szybko opuścili oni statek i wszczęto w tej sprawie dochodzenie.