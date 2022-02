AI: działania Izraela wobec Palestyńczyków to apartheid

USA nie zgadzają się z poglądem, że działania Izraela wobec Palestyńczyków stanowią apartheid – oznajmił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Odniósł się w ten sposób do oskarżeń Amnesty International, które tak określiły politykę Tel Awiwu. Centralna Rada Żydów mówi w kontekście raportu o antysemityzmie.

Amnesty jest kolejną organizacją, która użyła sformułowania apartheid – pierwotnie określającego rasistowską politykę stosowaną przez białe władze RPA wobec czarnoskórej większości – w odniesieniu do działań Izraela. Organizacja zarzuciła władzom utrzymywanie „systemu opresji i dominacji” oraz dążenie do „hegemonii demograficznej” Żydów przy jednoczesnym ograniczeniu praw Palestyńczyków, traktowanych jako obywatele „gorszej kategorii”.



W kwietniu do tego samego wniosku doszła Human Rights Watch w swojej analizie opartej o prawo międzynarodowe, które definiuje apartheid jako „zinstytucjonalizowany reżim systematycznej opresji i dominacji jednej grupy rasowej nad inną”.



„Dlaczego organizacja praw człowieka rozpowszechnia antysemicką mowę nienawiści?” – pyta we wtorek dziennik „Bild”. „Amnesty International przedstawiła długi raport przeciwko Izraelowi, oskarżając państwo żydowskie o ustanowienie »okrutnego systemu« i popełnianie »zbrodni przeciwko ludzkości«” – podkreśla gazeta.



– Zasadniczo bardzo cenię sobie pracę Amnesty International – organizacja ta jest ważnym obrońcą praw człowieka – stwierdziła cytowana przez dziennik „Bild” deputowana do Bundestagu z partii Zielonych Marlene Schoenberger. Posłanka uważa, że organizacje praw człowieka muszą podchodzić do swojej pracy ze szczególnie wielką wrażliwością.



Jej zdaniem „oskarżenie o apartheid wobec Izraela dekontekstualizuje fakty historyczne. Służy demonizowaniu państwa żydowskiego”. – Poszczególne przykłady zostały wyrwane z kontekstu, a przemoc wobec Żydów – zrelatywizowana – uważa Schoenberger.

Niemiecki oddział Amnesty oświadczył, że „nie planuje (prowadzić) ani nie prowadzi żadnych działań” w związku z raportem, powołując się na możliwość „błędnej interpretacji” raportu w Niemczech. „To nie jest dystansowanie się od antysemickiego raportu organizacji macierzystej” – skrytykował napostawę niemieckiego oddziału AI dyrektor wykonawczy Centralnej Rady Żydów Daniel Botmann.Żydowska Unia Studentów wezwała niemiecki oddział Amnesty do zdystansowania się odorganizacji macierzystej, protestując we wtorek przed jej siedzibą w Berlinie.” – czytamy w opublikowanym we wtorek na stronie Rady oświadczeniu. Izraelowi w raporcie „de facto odmówiono prawa do istnienia”. Podczas gdy jedyne demokratyczne państwo na Bliskim Wschodzie jest oskarżane o ukierunkowanie swojego systemu prawnego i działań państwa na dyskryminację Palestyńczyków, Hamas jest „przedstawiany jako normalna partia polityczna”, a „palestyński terror” jest całkowicie pomijany.Centralna Rada Żydów w Niemczech uważa tę „demonizację i delegitymizację Izraela za całkowicie nie do przyjęcia. Dlatego wzywa niemiecką sekcję Amnesty International do publicznego i jednoznacznego zdystansowania się od antysemickiego raportu”.– Odrzucamy pogląd, że działania Izraela stanowią apartheid – powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price podczas konferencji prasowej. Dodał, że Izrael jest jedynym państwem żydowskim na świecie i nie można mu odbierać prawa do samostanowienia. Zasugerował też, że oskarżanie państwa o stosowanie apartheidu jest stosowaniem podwójnych standardów.Szef MSZ Izraela Jair Lapid ostro odrzucił krytykę AI, zarzucając organizacji antysemityzm, demonizowanie Izraela i powtarzanie kłamstw rozpowszechnianych przez organizacje terrorystyczne.