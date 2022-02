Antysemickie napisy i swastyki na garażach w Bredzie. Jest dochodzenie

Policja wszczęła dochodzenie po tym, jak w Bredzie na południu Holandii na bramach garażowych w dzielnicy Haagse Beemden pojawiły się swastyki i antysemickie napisy.

Napisy pojawiły się na kilkunastu bramach garażowych w poniedziałek – informuje dziennik „Algemeen Dagblad”.



– Wandale nie pominęli żadnej z nich – powiedział gazecie świadek zdarzenia.



– Badamy sprawę, jednak na tym etapie nie ustaliliśmy jeszcze sprawców – mówi „AD” rzecznik policji w mieście Eric Passchier.



W Holandii regularnie dochodzi do antysemickich incydentów. W listopadzie ubiegłego roku przewodniczący rady nadzorczej nowej holenderskiej stacji telewizyjnej Ongehoord Nederland (ON!) Taco Dankers zrezygnował z funkcji po oskarżeniach o antysemickie wypowiedzi. Dankers mówił między innymi, że Żydzi napędzają fale uchodźców do Europy.