Nożownik awanturował się w ośrodku dla uchodźców. Został postrzelony

Funkcjonariusze policji postrzelili nożownika w ośrodku dla azylantów w Harderwijk w centralnej Holandii. Mężczyzna awanturował się i rzucał w policjantów kamieniami – informuje dziennik „De Stentor”.

Do incydentu doszło we wtorek po południu. Mundurowi zostali wezwani do schroniska, w którym mieszkają uchodźcy, po tym jak jeden z azylantów wszczął awanturę.



Pomimo tego, że policjanci oddali strzały ostrzegawcze, uzbrojony w nóż mężczyzna rzucał w nich kamieniami. Jak relacjonuje dziennik, w pewnym momencie sytuacja zrobiła się niebezpieczna i funkcjonariusze postrzelili awanturnika, który trafił do szpitala.



Rzecznik Centralnej Agencji ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA) Graaf Ottolaan powiedział „DS”, że nie wiadomo, dlaczego mężczyzna miał nóż i co było powodem całego zajścia.



Ośrodek dla uchodźców znajduje się na terenie dawnych koszar Noord-Kranenburg od 2016 r. i mieszka w nim 800 osób.