Strzelanina koło szkoły w Minnesocie. Jeden z uczniów nie żyje

Dwóch uczniów zostało we wtorek postrzelonych w okolicach szkoły w Richfield w amerykańskim stanie Minnesota. Jeden nie żyje, drugi jest w stanie krytycznym – przekazała lokalna policja. Dodała, że sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Do tragedii doszło tuż po godzinie 12 czasu miejscowego (godzina 19 czasu polskiego), uczniowie zostali postrzeleni w okolicach głównego wejścia do szkoły średniej South Education Center - poinformowały lokalne władze szkolne.



Ranni uczniowie zostali przewiezieni do szpitala w pobliski Minneapolis. Jeden z nich zmarł, drugi znajduje się w stanie krytycznym – powiedział komendant policji w Richfield Jay Henthorne.



Podejrzani o otworzenie ognia uciekli zaraz po tym, gdy padły strzały, są ścigani przez policję, w sprawie toczy się śledztwo – dodał.

#BREAKING: One student killed, one critically injured in shooting outside South Education Center in Richfield, Minnesota. Authorities are searching for suspects. #BreakingNews



📸: @timevansphoto pic.twitter.com/4ZjHtXJqCI