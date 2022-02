PiS: Opozycja się odsłoniła. Nie chce walczyć z pandemią, ale z rządem

– Opozycja nie chce dyskutować nad rozwiązaniami, które pomogą zwalczać pandemię. Przedstawiliśmy projekt, niestety opozycja nie dopuściła nawet do tego, żeby można było rozmawiać choćby o poprawkach – oceniła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości komentując głosowanie w Komisji Zdrowia i na sali plenarnej w sprawie ustawy o zwalczaniu pandemii. Przewidywała ona m.in. ograniczenie teleporad i możliwość testowania pracowników.

Ustawę poparła przytłaczająca większość klubu Prawa i Sprawiedliwości, jednak cała opozycja od Konfederacji po Lewicę – domagającą się w mediach nawet dalej idących obostrzeń – sprzeciwiła się jej. W klubie PiS zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie wprowadzono w tej sprawie dyscypliny, ale, jak wskazywali przedstawiciele partii rządzącej, wszyscy posłowie dysponują takim samym mandatem i odpowiedzialnością.



– Dzisiejsza decyzja jest decyzją parlamentu, jest decyzją demokratyczną parlamentu, my jako PiS przedstawiliśmy takie rozwiązanie, efekt jest, jaki jest – mówił wicerzecznik partii, Radosław Fogiel.



Jak wskazał, o ile poprzednie propozycje Prawa i Sprawiedliwości były krytykowane za brak sankcji, to dziś, że są „zbyt daleko idące”.

źródło: TVP Info

Anita Czerwińska wskazała, że „za to, jak będzie wyglądać bezpieczeństwo Polaków, walka z pandemią, odpowiada cała klasa polityczna”. – To nie jest tak, że posłowie opozycji są z tego zwolnieni. Wystarczy spojrzeć na to, jak odbywa się to w innych państwach Europy, gdzie opozycja w sposób dojrzały i odpowiedzialny wspiera dobre działania – mówiła.Tymczasem w Polsce, jak zauważyła, „te rozwiązania, które przedstawiamy, wszystkie natychmiast są krytykowane, torpedowane, atakowane”.niestety w bardzo niecny i nikczemny sposóbi temu się sprzeciwiamy. Opozycja się odsłoniła: nie chce walczyć z pandemią, pracować na rzecz Polaków, lecz walczyć z polskim rządem – oceniła rzeczniczka PiS.