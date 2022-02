Kompromitacja TVN ws. cen paliw. Nie zajrzeli na najbliższą stację

Od wtorku 1 lutego ceny paliw na stacjach, dzięki obniżce stawki VAT, spadły o kilkadziesiąt groszy. Widzowie TVN24 mogli się jednak dowiedzieć, że ceny nie spadły, jak „powinny”. Pracownicy stacji przekonywali bowiem, że niższy podatek powinien zagwarantować cenę na benzyny na poziomie 5,18 zł, a rzekomo jest inaczej. Okazuje się, że na najbliższej stacji, zlokalizowanej zaledwie 200 metrów obok siedziby TVN, ceny są takie, jak zapowiadał rząd.

Właśnie 1 lutego weszła w życie obniżka stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.





Niższy VAT na paliwo

Dotrzymujemy słowa. Dzięki skutecznym działaniom rządu i @PKN_ORLEN Polacy mogą tankować najtańsze paliwo w Europie pic.twitter.com/Jts28CSA28 — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) February 1, 2022

Ceny paliw a wyliczenia TVN24

„Pierwsza z brzegu” stacja przy Wiertniczej

TVN dziś tłumaczył swoim widzom, dlaczego paliwo po obniżeniu VAT nie kosztuje tyle ile powinno (zd 1). Pojechałem więc na Orlen sprawdzic ile kosztuje paliwo na stacji 200 metrów od siedziby TVN (zd 2 i 3). Okazało się, że tyle ile powinno.



Masz prawo wiedzieć pic.twitter.com/iUxyeBFnlI — Radosław Poszwiński ���� (@bogdan607) February 1, 2022

Paliwo staniało – wbrew niedowiarkom

Taka stacja jest np w Warszawie przy ulicy Dolna 1 4 km od siedziby TVN ale z TVN się tego nie dowiesz pic.twitter.com/hmrlOmexSs — Radosław Poszwiński ���� (@bogdan607) February 1, 2022

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformowali, że cena benzyny spadła dzięki temu średnio do 5,19 zł, a oleju napędowego do 5,24 zł za litr.Jak przekonywali, to najniższe ceny w Europie.Według wyliczeń TVN24, skoro przy stawce VAT na poziomie 23 proc. benzyna 95 kosztowała 5,90 zł, to po obniżce podatku do 8 proc. cena za litr powinna być na poziomie 5,18 zł. Jednak według tego, co we wtorek przekazywano widzom prywatnej stacji, cena benzyny wyniosła we wtorek 5,40 zł. Pracownicy TVN deliberowali przy tym nad możliwymi przyczynami „braku” spodziewanego spadku cen.Okazuje się, że wystarczyło zajrzeć na najbliższą stację, położoną niespełna 200 metrów od siedziby TVN przy ul. Wiertniczej w Warszawie. We wtorek cena litra benzyny 95 wynosiła tam – dzięki rządowej obniżce VAT – 5,21 zł. Podobnie spadła także cena litra oleju napędowego: 5,24 zł – wskazuje na Twitterze Radosław Poszwiński.Nie tylko TVN „nie dowierzał” w skalę obniżek cen paliw.Znana z ataków na prezydenta i rząd Monika Mesuret, była pracownica Agory, dopytywała „gdzie ta stacja” – wskazując na zdjęcie z konferencji premiera Morawieckiego stojącego na stacji Orlenu. Wpis sugerował, że cena 5,19 zł za litr to PR-owy przekaz rządu, a nie rzeczywistość.Także i to łatwo było sprawdzić. W tej cenie paliwo dostępne jest także na innych stacjach Orlenu – choćby w Warszawie przy ul. Dolnej.Internauci wskazują, że w niemal identycznej cenie tankowali także w swojej okolicy.