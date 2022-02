Sejm odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia COVID-19

Sejm odrzucił we wtorek projekt ustawy zakładający m.in. testowanie pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, jak również wprowadzający poradę telefoniczną udzielaną przez lekarza POZ tylko na wyraźne żądanie pacjenta oraz zaostrzający grzywny za złamanie przepisów dotyczących epidemii. Przeciwko ustawie były kluby opozycyjne: KO, KP, Lewica, Konfederacja, Porozumienie, Kukiz15, PS, PPS i Polska 2050. Przeciwko zagłosowało takze 24 posłów klubu PiS.

Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 złożyła w czwartek 27 stycznia grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, a do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Pawła Rychlika z tego właśnie klubu.



We wtorek wieczorem sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wniosek o odrzucenie projektu ustawy o testowaniu pracowników w pierwszym czytaniu.



Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu głosowało w Sejmie 253 posłów, przeciw 152, wstrzymało się 37. Spośród głosujących za projektem (przeciw odrzuceniu) 151 to posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Projekt poparł także poseł niezrzeszony, Łukasz Mejza. Przeciwko ustawie były kluby opozycyjne: KO, KP, Lewica, Konfederacja, Porozumienie, Kukiz15, PS, PPS i Polska 2050. Przeciwko zagłosowało także 24 posłów klubu PiS.

