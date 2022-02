Mateusz Morawiecki: Nie będzie bezpiecznej Europy bez suwerennej Ukrainy

Nie będzie bezpiecznej Europy bez suwerennej Ukrainy. Nie będzie niepodległej Ukrainy bez wsparcia UE i NATO – podkreślił szef rządu Mateusz Morawiecki, który we wtorek przebywał na Ukrainie.

– Premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Kijowie podkreśli gotowość Polski do wspierania Ukrainy w tym trudnym czasie; liczymy na to, że Rosja...