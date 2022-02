Groził politykom śmiercią. Za patostreamerem wstawił się poseł Konfederacji

Patostreamer Wojciech O., znany także jako Aleksander Jabłonowski, we wtorek został doprowadzony do prokuratury w Bydgoszczy, gdzie usłyszał zarzuty związane z sobotnim zgromadzeniem „Stop Dyskryminacji Sanitarnej”, w czasie którego nawoływał do przestępstwa i groził politykom, że jeśli poprą projekt ustawy covidowej, to on „chce ich zabić”. W obronie zatrzymanego stanął poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Jego zdaniem Wojciech O. korzystał z „wolności słowa”.

Wojciech O. tworzył „listy śmierci”

Braun: Możemy nie podzielać jego poetyki, ale korzystał z wolności słowa

Sąd zgodził się, by wyszli na wolność

źródło: portal tvp.info, IAR, niezalezna.pl

– Kamraci, to jest kij na poselski ryj. Jeśli oni 1 lutego zagłosują, jak chcą, uchwalą tę ustawę o wojnie domowej, ustawę o kapo; ta ustawa tworzy kapo, nadkapo, podkapo – wszyscy na wszystkich będą donosić, każdy każdego będzie pilnować, stworzą piekło. Jeśli oni to zrobią, skazują się na śmierć i