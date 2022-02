Mińsk ściga polskiego sędziego. Nie wydał Łukaszence założyciela kanału Nexta

Prokuratura Generalna Białorusi wszczęła postępowanie karne przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Dariuszowi Łubowskiemu. Sędzia odmówił ekstradycji dziennikarza Sciapana Puciły, założyciela kanału Nexta, na Białoruś.

Informację o działaniach reżimu Alaksandra Łukaszenki przekazano na profilu Nexty.

⚡ Prokuratura Generalna Białorusi wszczęła postępowanie karne przeciwko polskiemu sędziemu Dariuszowi Łubowskiemu, który odmówił ekstradycji założyciela NEXTA na Białoruś. pic.twitter.com/Blg2mR8W8W — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2022

ma status podejrzanego w sprawie wszczętej przez reżimowy Komitet Śledczy Białorusi.

Taki sam status mają doradca Swiatłany Cichanouskiej Franak Wiaczorka, bloger Anton Matolka i były współpracownik Nexty Raman Pratasiewicz. Ten ostatni został aresztowany po uprowadzeniu polskiego samolotu irlandzkiego przewoźnika, wykonującego lot wewnątrz UE z Aten do Wilna, tranzytem przez przestrzeń powietrzną Białorusi.



Wymienieni są oni oskarżeni o: spisek w celu przejęcia władzy; organizację i przygotowanie działań, które w znacznym stopniu naruszają porządek społeczny, zamieszki, podżeganie do wrogości, zachęcanie do działań, które mają na celu spowodowanie szkody dla bezpieczeństwa narodowego, pomówienie, obrazę prezydenta Białorusi, utworzenie organizacji ekstremistycznej, finansowanie działalności ekstremistycznej i zdradę stanu.



Polska przyjęła już kilkadziesiąt tysięcy białoruskich uchodźców prześladowanych w swoim kraju i udzieliła im ochrony.

