Gowin: Nie wykluczam współpracy z Tuskiem [WIDEO]

Jarosław Gowin poinformował, że nie wyklucza podjęcia współpracy z liderem PO Donaldem Tuskiem. – Uważam że w ramach opozycji powinniśmy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli – powiedział szef Porozumienia w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Kamila Biedrzycka zapytała Jarosława Gowina o to, czy jest skłonny do współpracy z opozycją, skoro politycy opozycji, z którymi rozmawiała, nie wyrażają tym zainteresowania.



– Wydaje mi się, że inne podejście do tej sprawy ma Polskie Stronnictwo Ludowe, wielu polityków Platformy. Zobaczymy, jak w odniesieniu do perspektyw koalicji wyborczych zachowa się Szymon Hołownia, ale im bliżej wyborów tym poważniejsze będą przymiarki do rozmaitych koalicji – odpowiedział szef Porozumienia.



– Nie wykluczam tej współpracy, uważam że w ramach opozycji powinniśmy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli – powiedział dalszej części rozmowy polityk zapytany, czy wyklucza jakąkolwiek współpracę dziś i w najbliższych miesiącach z liderem PO Donaldem Tuskiem.



– Nie zmienia to faktu, że pomysł Donalda Tuska, by stworzyć jedną, wspólną listę opozycji uważam za po pierwsze mało prawdopodobny. Zresztą pani redaktor ocenia to w taki sam sposób. Po drugie uważam, że to byłoby nieskuteczne – podkreślił Gowin.

- Ufam M. Kamińskiemu, ale nie ufam podległym mu służbom (...) Popierałem "Lex Hoc", a nowy projekt "Lex Konfident" jest kuriozalny (...) Spełnia się czarny sen Kaczyńskiego, jest pod ścianą (...) Nie wykluczam współpracy z D. Tuskiem - @Jaroslaw_Gowin w #expressbiedrzyckiej

Warto przypomnieć, że sam Donald Tusk latem ubiegłego roku, kiedy Jarosław Gowin został wyrzucony ze Zjednoczonej Prawicy kategorycznie wykluczył możliwość współpracy. – Jeśli chodzi o Jarosława Gowina, to już kiedyś miałem okazję współpracować. Wystarczy – powiedział wówczas lider PO.