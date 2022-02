„Są zrozpaczeni”. Dramat na wschodnioniemieckich stacjach paliw

– Moi koledzy dzwonią do mnie, są zrozpaczeni, bo nie wiedzą, co robić – mówi właściciel stacji benzynowej w Berlinie cytowany przez niemieckie media zaledwie kilkanaście godzin po obniżce VAT – i tym samym cen paliw – w Polsce. Stacje benzynowe przy granicy z Polską notują nawet 70-procentowy spadek zainteresowania.

Według Radia Berlin-Brandenburgia, które informuje o obniżce VAT na paliwa w Polsce z 23 do 8 proc. – i tym samym spadku cen paliw z ok. 1,30 do ok. 1,10 euro za litr – teraz różnice w cenach paliw po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej mogą sięgać nawet 65 centów – 2,97 zł – za litr.



„Polska przykręciła śrubę podatkową na paliwo” po to, by chronić swoich obywateli przed skutkami wysokiej inflacji – wyjaśnia RBB, odnotowując obniżkę podatku od towarów i usług także na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak nabiał i produkty zbożowe, mięso czy warzywa.



Hans-Joachim Rühlemann, szef Stowarzyszenia Branży Warsztatów i Stacji Benzynowych zrzeszającego około 300 wschodnioniemieckich stacji benzynowych obawia się wręcz katastrofalnych skutków dla przedstawicieli branży pracujących w tej części RFN. Przy granicy z Polską – jak wyjaśnia – działa kilkaset stacji benzynowych, które musiałyby się obawiać o swoje przetrwanie.





– Mamy teraz sytuację, która nigdy wcześniej nie była tak zła. Wielu właścicieli stacji będzie rozważać zamknięcie działalności – uważa Rühlemann. #wieszwiecej Polub nas Eberswalde, 30 km od Cedyni, przyznaje, że rozumie swoich rodaków, którzy chcą mniej płacić za tankowanie, ale wskazuje, że jemu i jego kolegom w tym momencie chodzi już „o egzystencję”. Domaga się „zatrzymania skoków cen” i obniżenia podatków na paliwa – a więc wykonania kroku, na który zdecydował się polski rząd.







