Rozmowa Blinken-Ławrow. USA wezwały do wycofnia rosyjskich wojsk spod granic Ukrainy

– Sekretarz stanu USA Antony Blinken we wtorkowej rozmowie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem wezwał Rosję do natychmiastowej deeskalacji napięć wokół Ukrainy i wycofania wojsk spod granic tego kraju – poinformował rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Blinken rozmawiał z Ławrowem, by kontynuować temat przedstawionej już wcześniej na piśmie amerykańskiej odpowiedzi na rosyjskie propozycje dotyczące bezpieczeństwa.



– Sekretarz stanu podkreślił wolę USA do kontynuowania dialogu z Rosją na temat bezpieczeństwa, zaznaczając, że Waszyngton będzie to robił w pełnej koordynacji ze swoimi sojusznikami i partnerami - powiedział rzecznik amerykańskiej dyplomacji.



Uzupełnił, że Blinken zapewnił także Ławrowa o niezmiennym poparciu USA dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz prawa każdego państwa do samodzielnego wyboru swojej polityki zagranicznej i sojuszy.

Blinken podkreślił, że „dalsza inwazja na Ukrainę spotka się z szybkimi i surowymi konsekwencjami i wezwał Rosję do podążania ścieżką dyplomacji” - czytamy w komunikacie Departamentu Stanu.



Wysoki urzędnik Sekretariatu Stanu powiedział anonimowo Agencji Reutera, że rozmowa Blinkena z Ławrowem trwała ok. pół godziny, była „profesjonalna i raczej szczera”, ale nie przyniosła przełomu, a Waszyngton nie zauważył żadnych znaków możliwej deeskalacji.



– Ciągle słyszymy te zapewnienia, że Rosja nie planuje inwazji, ale dokładnie wszystkie działania, które obserwujemy świadczą o czymś przeciwnym – zaznaczył rozmówca agencji, mówiąc o obserwowanych ruchach rosyjskich wojsk w kierunku ukraińskiej granicy i gromadzeniu przez nie ciężkiego uzbrojenia.



– Sekretarz stanu powiedział ministrowi Ławrowowi, że jeżeli prezydent Putin naprawdę nie planuje wojny lub zmiany reżimu, to teraz jest ten moment, by wycofać wojska i zaangażować się w poważną dyskusję, (...) która może wzmocnić bezpieczeństwo zbiorowe w Europie – podkreślił urzędnik w rozmowie z Reutersem.