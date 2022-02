Putin atakuje Polskę. Grzmi o „oszustwie” i ataku na „rosyjski” Krym

Prezydent Rosji oświadczył, że elementy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce i Rumunii są zagrożeniem dla Rosji. We wtorek Władimir Putin oznajmił też, że rozszerzenie NATO na wschód, m.in. o Polskę było „oszustwem” wobec Moskwy.

Rosyjski prezydent wypowiadał się na konferencji prasowej w Moskwie po rozmowach z premierem Węgier Viktorem Orbanem.





Oskarża NATO i Polskę

#wieszwiecej Polub nas

Putin: A jeśli Ukraina zaatakuje Krym?

źródło: PAP, portal tvp.info

Putin powiedział, że Rosji obiecywano, że „infrastruktura NATO nie zostanie przesunięta na wschód nawet o cal”. Dodał następnie: „Widzimy teraz, gdzie znajduje się NATO: to Polska, Rumunia, kraje bałtyckie. Powiedzieli jedno, a zrobili drugie”. Rosja – dodał – została „oszukana” w tej sprawie.Powtórzył przy tym swą wcześniejszą ocenę, że wyrzutnie amerykańskiej tarczy antyrakietowej mogą służyć do wystrzeliwania pocisków ofensywnych.– Wyobraźmy sobie, że Ukraina wchodzi do NATO i zaczyna operację wojskową na Krymie, tymczasem Rosja uważa Krym za własne terytorium; czy w tej sytuacji Rosja ma walczyć z NATO? – pytał Putin podczas konferencji.Przywódcy Rosji i Węgier rozmawiali w Moskwie około 5 godzin. Poruszyli między innymi kwestie napięć na rosyjsko-ukraińskiej granicy i tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa, których od NATO domaga się Kreml.