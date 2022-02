Najazd słowackich aut na polską stację benzynową. Niektórzy wzięli kanistry

Pod Tatrami, jak w całym kraju, spadły ceny benzyny i oleju napędowego. Przed stacją paliw w Jabłonce w pow. nowotarskim ustawiają się długie kolejki kierowców. Tankują zwykli użytkownicy samochodów, rolnicy i nasi sąsiedzi ze Słowacji, gdzo paliwo jest zdecydowanie droższe.

O ile jeszcze w weekend ceny benzyny czy oleju napędowego oscylowały na podhalańskich i orawskich stacjach w granicach 6 zł za litr, o tyle we wtorek 1 lutego stawki znacznie spadły. Na przykład na stacji Orlen w Jabłonce za litr benzyny 95-oktanowej trzeba zapłacić 5,22 zł, a za litr oleju napędowego 5,24 zł.



Przed stacją paliw w Jabłonce, która leży niedaleko granicy, we wtorek w ciągu dnia ustawiła się długa kolejka samochodów. Większość na słowackich numerach rejestracyjnych. Niektórzy przyjechali zatankować auta, ale są też tacy, którzy przyjechali specjalnie z kanistrami, by zaopatrzyć się w większą ilość paliwa. Przygraniczne stacje benzynowe przeżywają aktualnie prawdziwe oblężenie. (fot. Goral.info.pl)

31 stycznia 2022 roku średnia cena benzyny 95 na Słowacji według słowackiego magazynu motoryzacyjnego benzin.sk wynosiła 1,51 euro za litr. Przyjmując, że kurs euro wynosi 4,58 (stan z wtorku 1 lutego), to w przeliczeniu na złotówki za litr 95-tki na słowackiej stacji trzeba zapłacić 6,9 zł.