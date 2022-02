Możliwy jest cyberatak Rosji. Doradczyni Bidena odwiedzi Warszawę

Główna doradczyni prezydenta Bidena ds. cyberbezpieczeństwa Anne Neuberger odwiedzi w tym tygodniu Brukselę i Warszawę, by skoordynować przygotowania do możliwych cyberataków związanych z agresją Rosji przeciwko Ukrainie – podały we wtorek media.

Jak informuje „Washington Post”, Neuberger ma odbyć rozmowy z oficjelami z NATO, Unii Europejskiej, a także Francji, Niemiec, Polski i państw bałtyckich. Doradczyni prezydenta ma rozmawiać o tym, „jak koordynować wsparcie Ukrainy i siebie nawzajem, w razie wystąpienia cyberataków”.



Jak przekazała CNN przedstawiciel administracji, tematami mają być m.in. sposoby wzmocnienia odporności państw i samego NATO na cyberataki oraz „odstraszanie, zakłócanie i odpowiedzi na dalszą agresję Rosji przeciwko Ukrainie i państwom sąsiednim”.



Według stacji, wizyta Neuberger świadczy o tym, że USA postrzegają cyberprzestrzeń jako jeden z frontów ewentualnej wznowionej wojny na Ukrainie. Już w styczniu ukraińskie instytucje państwowe doświadczyły masowego ataku na ich strony internetowe, połączonego z niszczeniem danych.

