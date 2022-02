Belgia idzie w ślady Polski. Z „tarczy” ma skorzystać prawie milion rodzin

Rząd w Brukseli osiągnął porozumie w sprawie rekompensat wysokich cen energii. Tymczasowo obniżony zostanie podatek VAT za prąd z 21 do 6 proc. oraz pojawi się dopłata 100 euro rocznie do rachunku za energię. Partie koalicyjne przez wiele tygodni spierały się o to, jak pomóc gospodarstwom domowym zamortyzować wysokie ceny energii.

Kompromis został osiągnięty w nocy z poniedziałku na wtorek, poinformował premier Aleksander De Croo. Wcześniej partie koalicyjne ostro spierały się, jak pomóc mieszkańcom w obniżeniu wysokich rachunków za energię.



Koalicyjna centroprawica (CD&V) opowiadała się za obniżeniem podatku VAT zarówno za gaz jak i za prąd, na co nie chciał się zgodzić premier. W ubiegłym tygodniu zaproponował on rekompensatę w wysokości 100 euro na gospodarstwo domowe, co politycy CD&V określili jako „jałmużnę”.





Milion rodzin skorzysta z tańszej taryfy za gaz i prąd

źródło: pap

We wtorek politycy koalicji mówili już jednym głosem. Obok szefa gabinetu na konferencji pojawił się minister finansów Vincent Van Peteghem (CD&V) i wspólnie poinformowali oni o przyjętych rozwiązaniach.Przeczytaj też: „Można zatankować więcej”, „jestem zaskoczony”. Kierowcy o obniżce VAT na paliwa [SONDA] Od marca do końca czerwca obniżony zostanie z 21 do 6 procent podatek VAT na prąd. Nie zmieni się stawka podatku za gaz. Przyznana zostanie także dopłata do rachunku za energię w wysokości 100 euro.Rząd zgodził się także na przedłużenie stawki socjalnej na energię do końca lipca. W rezultacie prawie milion rodzin skorzysta z tańszej taryfy za gaz i prąd.