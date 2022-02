Interwencja ws. zatrzymania Ziemkiewicza. Zaskakująca odpowiedź brytyjskiej ambasady

Wielka Brytania odpowiedziała na interwencję Centrum Wolności Monitoringu Prasy ws. zatrzymania publicysty i dziennikarza Rafała Ziemkiewicza na lotnisku w Londynie, do którego doszło w październiku 2021 r. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do Ambasady Brytyjskiej 30 listopada ubiegłego roku, odpowiedź na nie – jak wskazuje CMWP SDP – została przesłana z datą 21 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy – do zatrzymania Rafała Ziemkiewicza doszło na początku października 2021 r. na lotnisku Heathrow. Publicysta przyleciał do Wielkiej Brytanii z żoną i córką, która zaczynała studia na Oxfordzie.





Zatrzymanie Ziemkiewicza w Londynie

Brytyjska ambasada: Nie komentujemy

Zdaniem Centrum Wolności Monitoringu Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich takie działanie brytyjskich służb było nieuzasadnione. Także publicysta wskazywał, że złamano tym samym nie tylko prawo brytyjskie, ale i międzynarodowe.Ziemkiewicz konstatował, że został zatrzymany za poglądy, które ponoć nie licują z wartościami uznawanymi w. Jego zdaniem to zatrzymanie jest konsekwencją sprawy sprzed kilku lat, kiedy to znalazł się na liście antysemitów.Interwencję w tej sprawie podjęło CMWP SDP, a teraz poinformowało o odpowiedzi brytyjskiej ambasady.„Polityka rządu Wielkiej Brytanii polega na niekomentowaniu szczegółów poszczególnych przypadków” – napisał Jason Rheinberg, zastępca Szefa Misji Ambasady Brytyjskiej w Warszawie w odpowiedzi na protest CMWP SDP.Dyplomata wskazał również, że brytyjski ambasador odpowiedział bezpośrednio Ziemkiewiczowi w dniach 3 grudnia i 17 grudnia 2021 roku. Jak zapewnia, wszyscy obywatele – zarówno z UE, jak i spoza UE – są jednakowo traktowani, jeśli idzie o wjazd na teren Wielkiej Brytanii.Zdaniem Rheinberga oznacza to, że danej osobie można odmówić wjazdu, jeżeli uzna się, na podstawie jej charakteru, zachowania lub skojarzeń, że „jej obecność w Wielkiej Brytanii nie sprzyja dobru publicznemu”.CMWP w swoim stanowisku podkreśla, że „zatrzymanie i niewpuszczenie dziennikarza na teren Wielkiej Brytanii z powodu głoszonych przez niego poglądów jest szczególnie bulwersującym przejawem eliminowania z przestrzeni publicznej dziennikarzy utożsamiających się z konserwatywnymi i prawicowymi poglądami”.