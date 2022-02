Burza na posiedzeniu Sejmu. Prezes PiS odpowiada Budce, opozycja przeciw ustawie covidowej [WIDEO]

Sejm zajmuje się we wtorek projektem ustawy covidowej autorstwa posłów PiS. Po wznowieniu obrad szef klubu KO Borys Budka nazwał proponowane przepisy „największym bublem prawnym w historii polskiego parlament”. Na jego wystąpienie zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński: „Ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio?”. Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się z kolei do zarzutów szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza ws. walki z pandemią. Tymczasem na komisji zdrowia poseł Lewicy przeprowadził „happening” z użyciem niszczarki.

Podczas wtorkowego posiedzenia odbywa się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19.





Projekt nowej ustawy covidowej

Opozycja przeciw, chce odrzucenia ustawy

Kaczyński do Budki: Musicie totalnie, ale czy musicie głupio?

#wieszwiecej Polub nas

Czarnek o przyczynach dużej liczby zgonów związanych z COVID-19

teraz odtwarzane Tysiące zgonów na COVID-19. Czarnek odpowiada Kosiniakowi

Zgodnie z nim, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może żądać od pracownika nie częściej niż raz w tygodniu, informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos z PiS powiedział, że do projektu ustawy wniesiono poprawki. Dodał, że mają one charakter porządkujaco-legislacyjny i były konsultowane z Biurem Legislacyjnym. Jak mówił, jedna z poprawek zakłada wydłużenie czasu (do 72 godzin) od wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 do jego okazania.– Panie prezesie, pan nie tylko wywiesił białą flagę i pokazał swoją bezsilność w walce z pandemią, ale pan dodatkowo skompromitował się i jako szef obozu władzy, ale przede wszystkim jako prawnik. Pan jest doktorem nauk prawnych, a przedłożył pan takiego gniota, że chyba nikt przyzwoity nie będzie mógł za tym podnieść ręki – powiedział po wznowieniu posiedzenia Borys Budka z PO.Na te słowa zareagował Jarosław Kaczyński podkreślając, że w projekcie zostały uwzględnione oczywiste zasady.– Po pierwsze lekarze, a już w szczególności w czasie epidemii, mają obowiązek leczyć, to jest sprawa pierwsza. A po drugie wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tę granicę jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. To też jest uwzględnione w tej ustawie – oświadczył prezes PiS.Po trzecie, dodał, z wolnością łączy się odpowiedzialność i to też jest uwzględnione.– Ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? – pytał prezes PiS.Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz grzmiał z sejmowej mównicy, mówiąc o „totalnej porażce totalnej władzy” w walce z pandemią. – 200 tys. zgonów więcej niż urodzeń w zeszłym roku; wojewodowie wysyłają zapytania, nie jakie leki mają dostarczyć, tylko ile chłodni na zwłoki mają zamówić szpitale – mówił były minister zdrowia w rządzie PO-PSL.Odpowiedział mu szef resortu edukacji Przemysław Czarnek wskazując, że podstawową przyczyną zgonów jest przede wszystkim niedobór w służbie zdrowia – niedobór kard lekarskich i pielęgniarskich.– 60 tys. wakatów wśród lekarzy – to zaniedbania wasze, lewicy, przez szereg lat. To dopiero my zwiększyliśmy liczbę studentów na medycynie, a niedawno – przy waszym sprzeciwie – otworzyliśmy możliwość tworzenia kierunków lekarskich na innych uczelniach niż medyczne – argumentował Czarnek.

Zwracając się do Kosiniaka-Kamysza przekonywał, że to szef PSL powinien „uderzyć się w pierś”, bo niedobory w służbie zdrowia to także jego odpowiedzialność.

Happening na komisji zdrowia. „Myślałem, że stać pana na więcej”

teraz odtwarzane Happening posła Lewicy. Sięgnął po niszczarkę

Poseł Lewicy Marek Rutka w czasie wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia zasugerował, że przesłany parlamentarzystom projekt ustawy covidowej do niczego się nie nadaje. – Urąga podstawowym zasadom państwa prawa sprawiedliwości społecznej, urąga zasadom życia społecznego, budowania relacji międzyludzkich, opartych na zaufaniu. Uwłacza rozsądkowi i elementarnej przyzwoitości – mówił.Jego zdaniem tak sformułowane przepisy nigdy nie powinny trafić pod obrady, więc… postanowił zniszczyć go na oczach innych posłów.– Jedynym miejscem, w którym ten projekt powinien się znaleźć, to jest… to urządzenie –stwierdził Rutka, sięgając po niszczarkę i umieszczając w niej wydrukowany projekt.

– Panie pośle, przepraszam – myślałem, że stać pana na więcej – skomentował przewodniczący komisji Tomasz Latos.



Zobacz także: Czarzasty: Ktoś musi być mądrzejszy, więc nie będę krytykował Tuska [WIDEO]