Polska, Ukraina i Wlk. Brytania. Morawiecki potwierdza prace nad nowym formatem

Polska, Ukraina i Wielka Brytania szykują nowy format regionalnej współpracy. Po rozmowach w Kijowie te doniesienia potwierdzili premierzy Polski i Ukrainy - Mateusz Morawiecki i Denys Szmyhal.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w ostatnich miesiącach ministrowie spraw zagranicznych trzech państw rozwijali nowe obszary współpracy. Jak mówił premier Morawiecki, to istotne w kontekście bezpieczeństwa.



– Wielka Brytania jest jednym z filarów NATO, jednocześnie opuściła Unię Europejską. Dla Polski Wielka Brytania to jeden z głównych partnerów handlowych, partnerów, z którymi blisko współpracujemy. Często kontaktuję się z brytyjskim premierem w różnych sprawach. W tym kontekście ministrowie spraw zagranicznych pracują nad ewentualnym formatem, który mógłby przybliżyć współpracę na wielu polach pomiędzy Polską Ukrainą i Wielką Brytanią – powiedział szef polskiego rządu.



Mateusz Morawiecki dodał, że Wielka Brytania zdaje sobie sprawę z „długich ramion Moskwy”. W tym kontekście przywołał próbę otrucia w Salisbury byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala z wykorzystaniem broni chemicznej.

Z koleiwyraził nadzieję, że w najbliższym czasie uda się oficjalnie uruchomić nowy regionalny format współpracy.– W kontekście trwającej rosyjskiej agresji, powinniśmy podpisać trójstronny dokument o współpracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego – oświadczył szef ukraińskiego rządu.