Były ksiądz Adam S. uniewinniony od zarzutu pedofilii

Sąd Okręgowy w Łomży uniewinnił byłego księdza Adama S. oskarżonego o pedofilię. Były duchowny został skazany w I instancji na cztery lata i dwa miesiące więzienia, ale odwołał się od zarzutów. 31 stycznia zapadł prawomocny wyrok – sąd uznał apelację i oczyścił Adama S. z zarzutów. W międzyczasie były już proboszcz – na własną prośbę – został wydalony przez Watykan ze stanu duchownego.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł 19 marca 2019 r. Sąd Rejowy w Zambrowie uznał wówczas, że Adam S. jeszcze jako proboszcz parafii w Grądach Woniecko dopuszczał się zachowań seksualnych wobec znajomego. Miał doprowadzić do innej czynności seksualnej Tomasza R., nadużywając zaufania małoletniego, oraz rozpijać go. Miało mieć to miejsce od 2012 roku do 24 marca 2015 roku.





Wyrok i wydalenie ze stanu duchownego

Jakie jest uzasadnienie sądu ws. uniewinnienia?

Jedną z kar był wówczas m.in. pięcioletni zakaz nawiązywania kontaktów z ofiarą. Ponadto Adam S. miał zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy z małoletnimi. Wyrok nie był jednak prawomocny, a były duchowny złożył apelację, żądając uniewinnienia. Sąd drugiej instancji uwzględnił jego żądania.Po nagłośnieniu sprawy duchowny zrezygnował z urzędu proboszcza. Ze sprawy uczyniono m.in. jeden z wątków w filmie „Tylko nie mów nikomu” Tomasza i Marka Sekielskich.W listopadzie 2019 roku ks.. Otrzymał pozytywną odpowiedź.31 stycznia 2022 r. wobec byłego już kapłana w Sądzie Okręgowym w Łomży zapadł prawomocny wyrok, uniewinniający go od zarzutów pedofilii.Z ustaleń sądu wynika bowiem, żeWszystkie nałożone wcześniej kary są już nieaktualne – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży sędzia Jan Leszczewski.