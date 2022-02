LPG tanieje. To efekt tarczy antyinflacyjnej 2.0 [WIDEO]

Od wtorku 1 lutego ceny na stacjach paliw są wyraźnie niższe. To efekt obniżki stawki VAT na paliwa silnikowe z 23 proc. do 8 proc. Ceny na stacjach spadły: w przypadku benzyny średnio do 5,19 zł, a oleju napędowego – do 5,24 zł za litr. Różnice zapewne zauważą również kierowcy na co dzień tankujący gaz, którzy mają zapłacić ok. 20-30 groszy mniej za litr.

We wtorek 1 lutego weszły w życie zapisy drugiej tarczy antyinflacyjnej. Celem jest obniżenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.





Kierowcy zadowoleni

źródło: TVP.INFO

– Jest to istotna różnica – przyznaje jeden z kierowców.– Sporo jeżdżę. Jest to różnica dla mnie spora. 10-11 tysięcy kilometrów robię w skali roku więc to się przekłada na dość spore koszty – mówi nasz rozmówca na jednej ze stacji w Krakowie.W ramachrząd – prócz obniżki VAT na paliwa – obniżył do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe oraz na nawozy i gaz, a także do 5 proc. obniżono VAT na ciepło.