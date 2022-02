„Konstrukcyjne cudo”, ale może mocno wiać. Oto skocznie olimpijskie [WIDEO]

Na skoczniach należących do kompleksu Snow Ruyi National Ski Jumping Centre w Zhangjiakou odbędą się zmagania olimpijskie. Obiekty robią duże wrażenie, ale ich położenie budzi obawy, że podczas zawodów może być wietrznie.

Nowoczesny kompleks skoczni został wybudowany specjalnie na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Czołowi zawodnicy, w tym nasi skoczkowie, nie mieli okazji jeszcze na niej skakać. – W zeszłym roku miały być tu zawody Pucharu Świata, żeby zrobić próbę przedolimpijską, ale zostały odwołane z powodu pandemii. W grudniu odbył się tu Puchar Kontynentalny, na który został wysłany nasz kombinator norweski Andrzej Szczechowicz – wyjaśnia portalowi tvp.info Mateusz Leleń, dziennikarz TVP Sport, który jest na miejscu w Zhangjiakou.



Wspomniany Szczechowicz, który zadebiutuje na igrzyskach, porównał skocznie w Zhangjiakou do tej w... Planicy. – Wysoko się leci. Gdy mieliśmy wyższy rozbieg, to naprawdę szybowaliśmy wysoko. Jeśli ktoś lubi takie warunki, to będzie zadowolony – mówił w grudniowej rozmowie z TVP Sport.



W poniedziałek nasza kadra skoczków narciarskich, dotarła do wioski olimpijskiej. W igrzyskach weźmie udział pięciu Biało-Czerwonych: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Pierwsze skoki polscy zawodnicy oddadzą w środę.

Będzie wiało?

– Skocznia robi kolosalne wrażenie, niektórzy mówią, że to konstrukcyjne cudo. Wydaje się jednak bardzo odsłonięta, wokół nie ma lasów, dlatego może mocno wiać. Patrząc na bonifikaty na Pucharze Kontynentalnym, to wiało około dwóch metrów na sekundę – tłumaczy Leleń.Mimo że w tym rejonie Chin o tej porze roku panują mrozy (do około 15 stopni Celsjusza w nocy), to śniegu jest niewiele. Olimpijskie obiekty musiały być sztucznie naśnieżane.Jeśli natomiast chodzi o sam krajobraz, to Zhangjiakou nie ma się czym chwalić. – Same góry nie robią specjalnego wrażenia, wydają się karłowate. Jak było się w Alpach, a nawet w naszych Tatrach, to nie ma czego porównywać – mówi dziennikarz TVP Sport.Zawody indywidualne na skoczni normalnej odbędą się w sobotę 5 lutego, a na skoczni dużej tydzień później. Oprócz tego w poniedziałek 7 lutego zostanie rozegrany mikst na skoczni normalnej, a tydzień później – konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej. T