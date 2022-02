Grupa kontrolerów lotów nie chce 45 tys. zł miesięcznie. PAŻP zawiadamia prokuraturę

167 kontrolerów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej złożyło oświadczenia woli z odmową przyjęcia zaproponowanych im warunków pracy i płacy. Chociaż chodzi o kwoty wielokrotnie przekraczające średnią krajową, ich zdaniem to za mało. Odmowa zbiegła się z zaognieniem konfliktu z Rosją. PAŻP zgłosiła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podżeganiem do akcji sabotażowej.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.



Tymczasem do Agencji wpłynęły pisma, w których 167 kontrolerów ruchu lotniczego odrzuciło zaproponowane im nowe warunki pracy i płacy wynikające z obowiązującego w PAŻP Regulaminu Wynagradzania.



„Składając przedmiotowe oświadczenia, pracownicy dokonali przekształcenia wypowiedzeń zmieniających w wypowiedzenia definitywne, a umowy tych pracowników ulegną rozwiązaniu z upływem ich indywidualnych okresów wypowiedzenia” – poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w informacji przekazanej PAP.



Jak podano, część oświadczeń zostało przyjętych, a pracownicy zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia i mają obowiązek odbioru urlopu.

Ciągłość ruchu utrzymana

Agencja zapewnia, że „bezpieczeństwo operacji w polskiej przestrzeni powietrznej i na lotniskach jest zapewniane w sposób ciągły przez kontrolerów ruchu lotniczego PAŻP".„W związku z powstałą sytuacją pracodawca podjął zgodne z prawem, działania mające na celu zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa operacji lotniczych na terenie całego kraju" - wskazano. Jak dodano, PAŻP na bieżąco monitoruje sytuację „i dokłada wszelkich starań, by ciągłość ruchu była utrzymana, a działania grupy kontrolerów nie miały przełożenia na ruch i bezpieczeństwo w powietrzu".„Jednocześnie Agencja zgłosiła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podżeganiem do podjęcia akcji sabotażowej. Zatrzymanie wprowadzanych w PAŻP zmian, w tym zablokowanie wdrożenia nowego Regulaminu Wynagradzania, wydaje się być głównym motywem działań członków Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego" – przekazała Agencja. W ocenie PAŻP, „część z kontrolerów z Warszawy nie zgadza się na wdrażane przez Agencję reformy i żąda przywrócenia stawek wynagrodzeń sprzed kryzysu, tj. z czasów, gdy pensje tych kontrolerów były najwyższe w historii".Co ciekawe, w PAŻP ruszył nabór na kontrolera ruchu lotniczego, który nie był prowadzony od 2 lat.

Dodatki, świadczenia, urlopy

Jak informowaliśmy w portalu tvp.info rok temu, praca kontrolera wiąże się nie tylko z wysokim wynagrodzeniem. Jeżeli kontroler pracuje w sobotę, niedzielę lub święta, otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. Z kolei za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje mu dodatek w wysokości 100 proc. stawki godzinowej wynikającej z jego osobistego zaszeregowania. Kontrolerzy dostają również 100 proc. wynagrodzenia chorobowego. Większość z tych bonusów wykracza poza zapisy ustawowe, wynikające z kodeksu pracy.Pracujący w wieży kontroli lotów mogą też liczyć na dodatek za pracę w godzinach nocnych. Wynosi on 25 proc. stawki godzinowej i w przypadku kontrolerów ruchu lotniczego odnosi się do stawek liczonych i wynosi dodatkowo kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Kontrolerom przysługuje też dodatek za utrzymywanie licencji kontrolera ruchu lotniczego (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), dodatek funkcyjny, np. dla senior kontrolera ruchu lotniczego (od 5 do 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego), czy dodatki za prowadzenie szkoleń (1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę zajęć).Osoby zatrudnione na tym stanowisku mają również dodatkowy 15-dniowy pełnopłatny urlop kondycyjny, każdego roku, niezależnie od urlopu wypoczynkowego. „Ponadto, zgodnie z regulaminem wynagradzania w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pracownicy mają prawo do nagrody jubileuszowej za ogólny staż pracy w wysokości od 100 do 600 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Procent nagrody jest uzależniony od ogólnych lat pracy. Pierwszą nagrodę można otrzymać po 10 latach pracy, kolejne co 5 lat aż do 40 lat pracy" – wskazywano podsumowując, że w związku z tym zarobki sięgały nawet 90 tys. zł miesięcznie.

Nowy regulamin

„Nowe zaproponowane warunki finansowe przewidziane dla tej grupy w nowym Regulaminie Wynagradzania wynosić będą od 20 do 40 tys. zł miesięcznie, w zależności od indywidualnego doświadczenia kontrolera" – tłumaczy Agencja. PAŻP przekazała, że sprawa obecnego sporu dotyczy kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy. Pracuje ich w sumie 208.Zdaniem PAŻP, „jest to jedyna grupa pracowników PAŻP, która uznaje zaproponowane przez pracodawcę warunki za niesatysfakcjonujące". „Większość pozostałych pracowników, w tym kontrolerzy z ośrodków regionalnych, pozytywnie odpowiedziała na przedstawiane propozycje i aktualnie 80 proc. zatrudnionych w PAŻP pracuje według nowych zasad" – podkreśliła Agencja. W opinii PAŻP „niedopuszczalne jest, by bezpieczeństwo w ruchu lotniczym było wykorzystywane jako argument na rzecz spełnienia żądań finansowych części kontrolerów ruchu lotniczego".W ubiegłym tygodniu PAŻP poinformowała, że wdraża nowy regulamin wynagradzania, który wszedł w życie pod koniec zeszłego roku; jest on elementem planu modernizacji Agencji. Zgodnie z nim, kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić do 45 tys. z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego.

Spór w Warszawie

Agencja przekonuje, że regulamin ten został wypracowany wspólnie ze stroną społeczną i zaakceptowany przez ministra infrastruktury. Według PAŻP, wyrównuje on „narosłe przez lata dysproporcje w zarobkach pracowników służb operacyjnych oraz wprowadza system motywacji i zachęt dla pracowników".Jak podała Agencja, blisko 3/4 jej pracowników, w tym m.in. kontrolerzy pracujący w organach regionalnych, większość służb operacyjnych, technicznych przyjęła nowe warunki i pracuje na nowych zasadach. Zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania kontrolerzy ruchu lotniczego mogą zarobić nawet do 45 tysięcy z uwzględnieniem środków z funduszu premiowego.Ponadto, w ramach zaproponowanego nowego systemu wynagradzania projektowego każdy z pracowników Agencji może otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w rozwojowych projektach prowadzonych przez PAŻP. Jak informowała wówczas PAŻP, na nowe zasady nie zgadza się grupa kontrolerów z Warszawy. „Reprezentowana przez jeden ze związków zawodowych grupa kontrolerów ruchu lotniczego nie zgadza się na takie warunki, żądając przywrócenia stawek sprzed kryzysu, tj. z czasów, gdy pensje kontrolerów były najwyższe w historii" – podano wówczas.PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. Agencja zatrudnia ok. 600 kontrolerów.