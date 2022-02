„Opocznianka” jak nowa. Pierwsza lokomotywa opuściła zakład w Libiszowie

W zakładzie PKP Intercity Remtrak w Libiszowie koło Opoczna zmodernizowano pierwszą lokomotywę dla największego polskiego operatora kolejowego. Remont należącej do PKP Intercity maszyny przeprowadzony w zakładzie to efekt trwającej od 2016 roku jego rozbudowy. Trzyetapowa inwestycja za ponad 150 mln zł pozwoliła, jak podano, zabezpieczyć potrzeby PKP Intercity w zakresie serwisu i napraw taboru.

W podopoczyńskim zakładzie wyremontowano elektrowóz typu EP09, który może jeździć z prędkością 160 km/h.



Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki wskazał, że dzięki rządowemu wsparciu narodowy przewoźnik do 2030 r. zainwestuje w nowoczesne lokomotywy i nowe wagony oraz rozbudowę sieci połączeń ponad 20 mld zł. Podkreślił, że znaczna część inwestycji będzie realizowana w polskich zakładach.



– To pierwsza lokomotywa modernizowana na tym poziomie w Remtraku, w ramach Grupy PKP Intercity. Te pieniądze zostają więc w spółce, dają pracownikom możliwości zatrudnienia na ziemi opoczyńskiej, dają możliwość rozwoju inżynierom, a samorządom pewne wpływy z podatków – powiedział. – Chcemy, żeby miliardy złotych, jakie rząd przeznacza na rozwój kolei, trafiły do polskich firm, żeby oznaczały pewne miejsca pracy, spokojny byt polskich rodzin, stabilne dochody samorządów – dodał Małecki.



Jak mówił prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, remont lokomotywy przeprowadzono w zakładzie, który dzięki dokonanym inwestycjom stał się prężnie działającym przedsiębiorstwem i obecnie zatrudnia 450 osób. – Liczymy na Remtrak, bo dzięki swojej spółce możemy naprawiać więcej taboru – dodał.



Pierwsza wyremontowana w zakładzie pod Opocznem lokomotywa została nazwana „Opocznianka” i po torach będzie podróżowała z wizerunkiem opocznianki w tradycyjnym kolorowym stroju.

źródło: pap

– Opocznianka przyjechała do nas do naprawy we wrześniu ubiegłego roku. Proces naprawy był trudny - musieliśmy przedzierać ścieżki, ale przede wszystkim nabyć kompetencje. Pierwsza lokomotywa przeszła już wszystkie testy, kolejna zjedzie z linii naprawy za dwa tygodnie, a dwie następne - w marcu oraz na przełomie marca i kwietnia – poinformował prezes spółki Remtrak Krzysztof Wiktorowicz.wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Posiada zakłady w Libiszowie/Idzikowicach, Warszawie oraz Opolu. W 2020 r. spółka zrealizowała ponad 800 zleceń dla PKP Intercity, w tym ponad połowę w zakładzie pod Opocznem.