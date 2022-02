„Można zatankować więcej”, „jestem zaskoczony”. Kierowcy o obniżce VAT na paliwa [SONDA]

Od wtorku 1 lutego ceny na stacjach paliw są wyraźnie niższe. To efekt obniżki stawki VAT na paliwa silnikowe z 23 proc. do 8 proc. Portal tvp.info zapytał kierowców, czy odczuwają zmianę i co sądzą o antyinflacyjnych działaniach rządu.

Na wtorkowej konferencji prasowej na jednej ze stacji należących do Orlenu premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że ceny na stacjach spadły: w przypadku benzyny średnio do 5,19 zł, a oleju napędowego – do 5,24 zł za litr.





Obniżka VAT weszła w życie

Sonda portalu tvp.info na stacjach paliw

Kierowcy: Będzie można zatankować więcej

1 lutego weszła bowiem w życie obniżka stawki podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.Oczywiście obniżka VAT, a przez to także cen paliw dotyczy oczywiście nie tylko stacji należących do państwowego giganta– za litr benzyny lub oleju napędowego od wtorku zapłacimy mniej również u innych dostawców. Jak wskazuje analityk BM mBanku Kamil Kliszcz, obecne na naszym rynku inne stacje paliw mogą zachować się analogicznie do tych PKN Orlen. – Pewne odchylania poziomu cen będą występować, bo ceny na stacjach nigdy nie były identyczne, zależały np. od lokalizacji – zaznaczył.Dziennikarz portalu tvp.info zapytał kierowców tankujących we wtorek paliwo, czy odczuli obniżkę VAT, a przez to niższe ceny na stacjach. Wszyscy podzielali opinię jednej z pytanych: „to tylko lepiej dla kierowców”.– Jestem zaskoczony, bo przez tydzień nie używałem samochodu. Wjeżdżam (na stację – red.) i patrzę, że ceny paliwa obniżyły się o chyba 50 groszy. Jestem zaskoczony – relacjonuje nasz rozmówca na jednej ze stacji w stolicy.

Inny przyznaje, że są powody do zadowolenia, bo obniżka jest znacząca. – Chociaż na niektórych stacjach widziałem ceny dosyć duże, więc nie wiem, czy wszystkie stacje już nagle obniżyły, czy tylko niektóre. To dobry ruch – dodaje.



– Ceny paliw były stanowczo za duże przez pewien moment, także dobrze, że są obniżone. Szkoda, że nie na stałe – mówi nam jedna z tankujących pań. Inna podkreśla, że dzięki obniżce będzie mogła zatankować więcej paliwa i przejechać więcej kilometrów.





„Plus dla rządu”

źródło: portal tvp.info

Zdaniem kolejnego rozmówcy, dobrym ruchem byłaby jeszcze obniżka akcyzy na paliwa – choć i obecne działania rządu uważa za „dobre”. Czy rząd spełnia swoją rolę? – Wydaje mi się, że dobrze – przyznaje kupujący paliwo mężczyzna.– Jakiś tam plus (dla działań rządu – red.) jest, ale taki malutki. Trochę słowności nie zaszkodzi na pewno, tym bardziej rządowi – podsumowuje kolejna rozmówczyni portalu tvp.info.Przypomnijmy, że w ramachrząd – prócz obniżki VAT na paliwa – obniżył do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, a także na nawozy i gaz, a także do 5 proc. obniżono VAT na ciepło.