Wysokie bezrobocie w Unii. Wynik Polski najlepszy od lat

Stopa bezrobocia w grudniu według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 2,9 proc. To drugi najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej. Średnia wszystkich państw członkowskich to ponad 6 proc., a średnia strefy euro aż 7 proc.

Według danych Eurostatu, liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 504 tys. w grudniu wobec 512 tys. miesiąc wcześniej.



W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 6,4 proc. W listopadzie było to 6,5 proc. Z kolei stopa bezrobocia w krajach strefy euro wyniosła 7 proc. w grudniu 2021 r. wobec 7,1 proc. w poprzednim miesiącu.



„Dzisiejszy wynik stopy bezrobocia w Polsce na poziomie 2,9 proc. jest najniższym dotychczasowym wskazaniem od wejścia do Unii Europejskiej” – zaznaczył na Twitterze Andrzej Kubisiak, ekspert z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.



„Jedynie w marcu 2020 r. był porównywalny odczyt, ale wówczas był on spowodowany już spadkiem aktywności zawodowej” – wyjaśnił.



Najwyższe bezrobocie w Unii jest teraz w Hiszpanii (13 proc.), a najniższe w Czechach (2,1 proc.).

