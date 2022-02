Hamburska policja poinformowała, że oddziały specjalne przeszukują teren szkoły im. Otto Hahna w dzielnicy Jenfeld po doniesieniach, że na teren placówki wtargnął uzbrojony nastolatek. Szkołę otoczono kordonem.

Nie jest jeszcze jasne, czy uzbrojona osoba weszła do szkoły, czy tylko przechodziła obok.



Rzecznik hamburskiej policji powiedział, że poszukiwania trwają i że do tej pory nie słyszano ani nie zgłoszono żadnych strzałów.



Do szkoły Otto-Hahn uczęszcza prawie 1500 chłopców i dziewcząt.