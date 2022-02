Biały proszek w bananach w kolejnych sklepach w Polsce

W kolejnych trzech sklepach sieci Lidl pracownicy w trakcie rozładunków bananów znaleźli paczki z białym proszkiem. „Nie wykluczamy, że może to być kokaina” – poinformowała policja.

W poniedziałek funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku informowali o zabezpieczeniu nieznanej substancji ukrytej w bananach w trzech sklepach: w dwóch w Gdańsku i jednym w Starogardzie Gdańskim. We wtorek Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku poinformowała o zabezpieczonej substancji w kolejnych trzech sklepach znajdujących się na terenie województwa pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i na terenie powiatu starogardzkiego.



– Policjanci zostali zaalarmowani przez pracowników sklepów, którzy podczas rozładunku bananów znaleźli podejrzaną substancję. Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce przewozowe i wykonali oględziny znalezionych substancji – przekazała podkom. Karina Kamińska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.



Portal kociewski.pl poinformował, że „paczki prawdopodobnie ukryte były w standardowych kartonach pod dwiema warstwami bananów”. Na miejscu pracowali śledczy z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości narkotykowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady.



– Kilkadziesiąt kilogramów zabezpieczonych substancji zostało przekazanych do zbadania biegłemu, nie wykluczamy, że może być to kokaina. Dla dobra prowadzonych przez policjantów czynności nie możemy na tę chwilę ujawniać więcej informacji – poinformowała Kamińska.