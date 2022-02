Premier Ukrainy: Naszą pozycję zawdzięczamy polskim przyjaciołom

Nasza dzisiejsza pozycja we wspólnocie międzynarodowej – „nic o Ukrainie bez Ukrainy” stała się możliwa i zawdzięczamy ją w znaczącym stopniu naszym polskim przyjaciołom – mówił premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.

We wtorek z wizytą w Kijowie przebywa premier Morawiecki, który spotkał się z szefem ukraińskiego rządu. Podczas wspólnej konferencji Szmyhal ocenił rozmowy ze stroną polską jako owocne.



– Bardzo wdzięczny jestem mojemu polskiemu koledze za to, że przyjął moje zaproszenie i złożył wizytę na Ukrainie w tym tak trudnym dla naszego kraju czasie – powiedział.



– Bardzo wysoko cenimy znaczące wsparcie Polski, naszego przyjaciela. Ona w znacznym stopniu jest wynikiem intensywnego dialogu oraz skutecznej współpracy prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy – mówił ukraiński premier.



Szmyhal podkreślił osobistą postawę Morawieckiego ws. solidarności z Ukrainą.



– Bardzo ważne dla Ukrainy, szanowny kolego, są pana słowa: „My, Polska, stoimy po stronie ukraińskiej swobody, demokracji, bezpieczeństwa i prawa Ukraińców do podjęcia suwerennych decyzji dotyczących losów swojego narodu” – zapewnił.

Premier Ukrainy podkreślił znaczenie partnerstwa Polski i Ukrainy oraz pomoc, której udziela Polska Ukrainie.



– Zwłaszcza w zeszłym roku była to znacząca pomoc w zwalczaniu pandemii. Dzisiaj my bardzo ściśle współpracujemy w warunkach trwającej agresji rosyjskiej i praktyczna pomoc Polski wzmocni naszą gotowość skutecznego przeciwdziałania Rosji – oświadczył premier Ukrainy.



Zwrócił uwagę, że „Polska zdecydowanie popiera suwerenność oraz niepodzielność terytorialną Ukrainy”.



– Popiera też kurs ukraiński do członkostwa w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Popiera też w ramach sojuszu politykę otwartych drzwi – zaznaczył Szmyhal.