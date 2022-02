Trzaskowski o fajerwerkach w centrum Warszawy: Nie wiedzieliśmy, że będą

Nie wiedzieliśmy o tym, że będą fajerwerki – tłumaczył się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który z Jerzym Owsiakiem pod Pałacem Kultury w Warszawie puszczali „Światełko do Nieba”. Jeszcze w sylwestra prezydent stolicy apelował do mieszkańców o rezygnację z fajerwerków ze względu na dobro zwierząt.

Podczas niedzielnego 30. finału WOŚP pod Pałacem Kultury odbył się pokaz fajerwerków. Spotkało się to z falą krytyki pod adresem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który przed sylwestrem apelował o nieużywanie materiałów pirotechnicznych. Argumentował to troską o zwierzęta. Polityk pokazał nawet swojego psa – Bąbla.



Do zarzutów ze strony dziennikarzy i aktywistów, wytykających włodarzowi stolicy hipokryzję, Trzaskowski odniósł się w poniedziałek w Polsat News. Gospodarz programu pytał o to, jak podczas światełka do nieba czuł się jego Bąbel.





Trzaskowski o fajerwerkach: Nie wiedziałem

I spojrzał Pan @trzaskowski_ w oczy Bąbla? Czy „czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia.”��‍♂️ https://t.co/sejZmxP8aP — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) January 30, 2022

źródło: portal tvp.info

Trzaskowski oznajmił, że jego pies. Tłumaczył też, że on sam jest przeciwnikiem fajerwerków i na imprezach organizowanych przez miasto ich nie ma. – Ja o tym jasno mówię, że jestem przeciwnikiem strzelania i Warszawa nie strzela. Wszystkich do tego namawiam i bardzo się cieszę, że Jurek Owsiak zapowiedział, że w przyszłym roku fajerwerków nie będzie – podkreślił.– Nie wiedzieliśmy o tym, że będą fajerwerki. Dwa lata temu udało się to zrobić efektami świetlnymi. Kiedy słyszeliśmy zapewniania, że będzie to redukowane, to tego się spodziewaliśmy. Najważniejsze jest to, że Jurek Owsiak jak zwykle wyciąga wnioski i mówi jasno, że w przyszłym roku tego typu strzałów nie będzie.– powiedział prezydent Warszawy.Do sprawy odniósł się też Jerzy Owsiak. – Używaliśmy tej pirotechniki dokładnie w czasie trzech minut i pięciu sekund w centrum miasta, nie ma tutaj żadnych domów, w których byłyby zwierzęta przerażone tym, że tych ogni użyliśmy. Ale jeżeli użyliśmy i komuś się to nie podobało, oczywiście przepraszamy. Bierzemy całą winę na siebie – mówił, cytowany przez „Wprost”.Według Owsiaka „miasto nie jest winne”. – My jesteśmy winni. A więc moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że zdecydowaliśmy się ten pokaz zrobić. Nigdy w życiu to już się nie powtórzy, nigdy już ich nie pokażemy – zapewniał Jerzy Owsiak.