Zmarła aktorka osierociła bezdomne zwierzęta. Bliscy szukają dla nich domu

W niedzielę 30 stycznia zmarła wieloletnia i ceniona aktorka Olsztyńskiego Teatru Lalek – Ewa Ziembińska-Sobczak. Nagłe odejście zmusiło jej bliskich do apelu o pomoc. Artystka przez kilkadziesiąt lat opiekowała się bezdomnymi zwierzętami, które teraz potrzebują nowego domu.

O śmierci artystki poinformował Olsztyński Teatr Lalek, z którym ta przez wiele lat była związana.



„Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałej Aktorki, Przyjaciółki – Ewy Ziembińskiej–Sobczak. Ewa spędziła na scenie wiele lat, kreując cudowne role, które wzruszały i bawiły widzów. Będziemy pamiętać ją jako osobę dobrą, o ogromnym sercu do ludzi i zwierząt. Jej empatia i ciepło rozgrzewały wszystkie kąty naszego Teatru. W tym bolesnym dla nas wszystkich dniu, składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie oraz Najbliższym” – przekazano za pośrednictwem Facebooka.



„Dodatkowo pragniemy przekazać informację, która otrzymaliśmy od bliskich Ewy… Jeśli ktoś mógłby pomóc, to prosimy o kontakt” – dodał Olsztyński Teatr Lalek.



Aktorka opiekowała się wieloma bezdomnymi zwierzętami.



„Dzisiaj jeden z trudniejszych dni w życiu...odeszła jedna z najlepszych kobiet na świecie, miłośniczka kotów, nasza Ewa Ziembińska. Kilkadziesiąt lat zajmowała się kilkudziesięcioma kotami bezdomnymi. Między innymi stadem pod Uranią.... Odeszła, ale zostało siedem kotów domowych. W tej chwili to jest priorytetem! Na cito szukamy domów dla futer” – brzmi prośba najbliższych.





Ewa Ziembińska-Sobczak na olsztyńskiej scenie zagrała m.in. w sztukach: „Szałaputki”, „Pinokio”, „Niebieski ptak”, „Cykor”, „Na Olimpie – Historie z mitów greckich” i „Uwaga! Bajki na drodze”.