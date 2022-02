Cenowa rewolucja na stacjach. Obajtek: Paliwa cenotwórcze w każdej branży

Rząd obniżył VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Dzięki tej zmianie można zaoszczędzić do kilkudziesięciu złotych na jednym tankowaniu. – Dziś jest bardzo ważny dzień, bo paliwa są cenotwórcze w każdej branży naszej gospodarki – komentował w TVP Info prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

We wtorek 1 lutego weszły w życie zapisy drugiej Tarczy Antyinflacyjnej. Celem jest obniżenie tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Od dziś obniżony do zera został VAT na podstawowe produkty żywnościowe, a także na nawozy i gaz; do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe.



Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Obniżenie VAT na paliwo spowodowało, że na stacjach możemy już dziś zatankować za około 5,30 za litr diesla czy benzyny.



Obniżka cen paliwa. Obajtek komentuje

– Widzimy wszyscy, a szczególnie na stacjach Orlenu, że ceny paliw są zdecydowanie niższe. Podstawowa cena benzyny 95 to jest 5,19, a oleju napędowego 5,24 zł – komentował w TVP Info prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



Zaznaczył, że „cały proces logistyki do wdrożenia tych cen jest bardzo ważny; my to przekładamy na rynek hurtowy i z rynku hurtowego przekładamy na detal".

✅ na paliwo z 23 na 8%

✅ na podstawowe produkty spożywcze do 0%

✅ na gaz do 0%

✅ na prąd - przedłużenie obniżki VAT do 5%

✅ na ciepło do 5%

– Sądzę, że konkurencja pójdzie tym śladem i również obniży ceny paliw. Jeżeli obniżamy ceny rynku hurtowego, one automatycznie powinny się przekładać na ceny detaliczne – mówił.

Prezes Orlenu stwierdził, że dziś jest „bardzo ważny dzień”, bo paliwa są cenotwórcze w każdej branży naszej gospodarki.



– To są działania rządu, ale też jest dużo naszych działań, takich jak nabycie praw do emisji po 23 euro. Jesteśmy zabezpieczeni tymi prawami do emisji do połowy 2023 r. To też bardzo mocno stabilizowało ceny: mimo że były wyższe, i tak były jednymi z najniższych w Europie – komentował.



Prezes PKN Orlen oświadczył też, że gdyby nie walka z mafiami paliwowymi i optymalizacja samej spółki, to dziś ceny paliw byłyby na poziomie 9-9,5 zł za litr.





Obajtek: Niższe ceny wynikiem działań rządu i Orlenu

– oświadczył.Jednocześnie zwrócił uwagę, że obniżanie cen „nie zawsze wpływa na kondycję firmy, bo wtedy zdecydowanie przekłada się to na sprzedaż paliw, co oznacza, że dochody są praktycznie takie same”.