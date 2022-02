„Morawiecki znalazł przycisk, którego nie mógł znaleźć Tusk”. Euforia po obniżce VAT i cen paliw

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej rząd obniżył VAT na paliwa, gaz, żywność, nawozy i energię elektryczną. W sieci zdecydowanie największe poruszenie wywołały spadki cen benzyny. „U mnie diesel 5,07 zł, benzyna 5,09. Brawo” – komentują internauci i politycy pokazując zdjęcia ze swoich stacji.

Po obniżeniu VAT na paliwa średnia cena litra benzyny na stacjach wynosi 5,19 zł, a oleju napędowego 5,24 zł.



Tarcza Antyinflacyjna 2.0 przyjęta przez Sejm to jednak nie tylko obniżka stawek za paliwo. W sumie zakłada:



VAT z 23 proc. do 0 proc. na gaz

VAT z 5 proc. do 0 proc. na żywność

VAT z 23 proc. do 5 proc. na energię

VAT z 8 proc. do 0 proc. na nawozy

VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa



Wpisy w mediach społecznościowych wskazują, że najwięcej emocji wywołały zmiany dotyczące cen paliwa.

– W innych krajach – Danii, Niemczech – ceny paliw rosną. U nas spadły, zgodnie z obietnicami. To dla przeciętnej rodziny kilkadziesiąt złotych mniej na jednym tankowaniu – mówił premier Mateusz Morawiecki.



Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na jednej ze stacji Orlenu zaznaczał, że mamy najniższe ceny benzyny w całej Unii Europejskiej.



„No, nie powiem. Oko cieszy” – piszą internauci i politycy. Publikują przy tym zdjęcia cen na poszczególnych stacjach w całej Polsce.



Przypominają również nagrania ujawnione kilka lat temu przez tygodnik „Wprost”. Z rozmów polityków koalicji PO–PSL z ówczesnym prezesem Orlenu wynikało, że po wygranych wyborach 2011 r. Donald Tusk miał stwierdzić: „Teraz to paliwo może być nawet i po 7 złotych".

No nie powiem. Oko cieszy ;)

Jakby tak była czwóreczka z przodu to byłoby idealnie

Donald #Tusk po wygranych przez #PO wyborach mówił teraz paliwo może kosztować nawet 7 zł następnie poszukiwał tajemniczych przycisków i zakopanych pieniędzy.

Nasz rząd wprowadza realne działania

No dobra, tankowanie wczoraj o 23:17 nie było najmądrzejszą decyzją zakupową... dziś benzyna po 5,24 zł. No ale czego się nie robi dla dobra budżetu!

W ciągu ostatnich dwóch dni grałem w ryzykowna grę polegającą na czekaniu na 70 groszy tańsze paliwo i jeżdżeniu na rezerwie ��

Opłaciło się

Czy skoro od dzisiaj towary spożywcze objęte zostały stawką 0% VAT, to ceny hot-dogów na ORLENIE też poszły w dół? To by już opozycję totalną dobiło.

Obniżka VAT z 23 na 8% na paliwo staje się faktem.



Co prawda w nocy może jeszcze cen nie zmienili ��

Ale rano powinny już potanieć o ok 40-50 groszy



foto od @RafaLG35511696

Ktoś powie, że może tylko na jakiś czas, że może znowu wzrośnie. Owszem, wysoka cena baryłki około 90/100 dolarów, drogi dolar itd. ale gdyby nie obniżka, to paliwo już dziś by było po 7-8 zł, a tak widzę benzyna 5.15 i diesel 5.24 Żaden rząd tak nie pomagał narodowi. — HonoriOjczyzna DJ internetu (@HonoriOjczyzna) February 1, 2022

Koszalin, ul. Piłsudskiego. Jest efekt reakcji rządu Prawa i Sprawiedliwości na ogólnoświatowy wzrost cen! Kolejna #TarczaAntyinflacyjna to czasowe obniżenie podatku VAT na paliwo, co spowodowało dziś znaczący spadek cen paliwa w całej Polsce

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego obniża podatki - pierwszy raz w historii tylko 8% VAT na paliwo - #TarczaAntyinflacyjna i #PolskiŁad działa!



Przed Państwem efekt działania "przycisku", którego Tusk nie chciał znaleźć:

Kraków - Orlen ul. Zakopiańska 58 d #TarczaAntyinflacyjna już działa! 💪🇵🇱

⛽ Dzisiaj na stacji @PKN_ORLEN w Radomsku przy ul. Narutowicza benzyna po 5,02/l, diesel 5,03/l.#ChronimyRodziny i dalej obniżamy podatki #TarczaAntyinflacyjna 🛡📉