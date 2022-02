Czarzasty: Ktoś musi być mądrzejszy, więc nie będę krytykował Tuska

Lewica nigdy z PiS nie będzie rządziła – stwierdził we wtorek Włodzimierz Czarzasty w kontekście niedawnej wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska pod jego adresem. Dodał zarazem, że „ktoś musi być mądrzejszy i musi mieć większy dystans”, a on aspiruje do tej roli, więc nie będzie krytykował Tuska.

Czarzasty – wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy – zapytany został w TVP1 o to, że według Tuska istnieje ryzyko jego przyszłej współpracy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.



– Ktoś musi być mądrzejszy i ktoś musi mieć większy dystans. Aspiruję do tej roli, tzn. nie będę krytykował pana Donalda Tuska – odpowiedział Czarzasty.



– Jeżeli ktokolwiek Lewicę chce związać z PiS-em za dwa lata koniecznie, bo tak mu pasuje w układankach, bo dostanie według niego lepsze punkty procentowe, lepsze oceny, to powstaje proste pytanie, dlaczego nie można tej układanki zrobić w tej chwili, tzn. jutro albo pojutrze – pytał.





Czarzasty o rządzeniu razem z PiS

#wieszwiecej Polub nas

– Wiadomo, że Lewica nigdy z PiS–em nie będzie rządziła i wiadomo, że Lewica ma najbardziej antypisowski elektorat – zaznaczył. – Patrzę na to łagodnie, nie wchodzę w polemiki i mam do tego dystans – zapewnił. Podkreślał także, że opozycja powinna ze sobą współpracować.Na briefingu w ubiegły piątek w Zambrowie (Podlaskie)– Zadaję pytanie, czy fakt, że Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi aparatczykami na atakach na inne partie opozycyjne, na mnie, na PO – czy to jest do zaakceptowania. I czy to oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy pana Czarzastego z Kaczyńskim także po następnych wyborach, co zmarnowałoby wysiłek i nadzieję milionów Polaków – mówił lider PO.

Jak dodał, „każdego dnia dostajemy po raz kolejny odpowiedź, że tak, tego typu ryzyko istnieje”.



Czarzasty odniósł się też w TVP do kwestii dotyczących inflacji i drożyzny. Pozytywnie ocenił obniżkę VAT na wiele produktów.





Lewica a obniżenie VAT

Skrytykował przy tym działania NBP zarzucając m.in. nieprofesjonalne prognozy inflacyjne.



We wtorek do zera spadł VAT na podstawowe produkty żywnościowe, jak mięso, ryby, nabiał, a także na nawozy i gaz; do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.





Czarzasty stwierdził także, że inflację można szybko obniżyć poprzez „uwolnienie” środków z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy; zaznaczył, że środki te nie przychodzą do Polski m.in. w związku z brakiem decyzji ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jarosław Kaczyński wręczył nominacje 16 sekretarzom wojewódzkim PiS Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Sekretarz Generalny ugrupowania Krzysztof Sobolewski wręczyli nominacje 16 sekretarzom wojewódzkim; mają oni od... zobacz więcej Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany.



Z budżetu polityki spójności na lata 2021–27 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.



Izba Dyscyplinarna SN

Trybunał Sprawiedliwości UE 14 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Na początku września Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie tej decyzji TSUE.



Pod koniec października TSUE poinformował, że Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz KE kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie. KE wysłała Polsce wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.



Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.



– Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów – mówiła von der Leyen.



Zarówno Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki zapewniali, że Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana w tej postaci, w jakiej funkcjonuje obecnie. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda potwierdził na początku grudnia, że jest zgoda co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN i rząd jest w stanie podejmować szybko działania, ale w kolejności: „po pierwsze porozumienie na poziomie europejskim, zatwierdzenie KPO, a następnie reforma sądownictwa dużo szersza, niż mówi TSUE i KE”. źródło: pap

– Mam tylko nadzieję, że te decyzje będą chroniły rynek dłużej, niż pół roku – zaznaczył. Jego zdaniempodkreślił jednak, że można było nie dopuścić do tak wysokiej inflacji.