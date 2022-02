Pomoc z Polski dla Ukrainy. Są oświadczenia szefów MON

Ministrowie obrony narodowej Polski i Ukrainy poinformowali o swojej rozmowie telefonicznej. „Czekam na ciekawe »prezenty« od naszych przyjaciół” – zaznaczył na Twitterze Ołeksiej Reznikow.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował w poniedziałek, że zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym.



Teraz nowe informacje w tej sprawie przekazali szefowie MON obu państw.



„Rozmawiałem z moim ukraińskim odpowiednikiem, ministrem obrony Ołeksiejem Reznikowem, o propozycji pomocy, którą złożyliśmy stronie ukraińskiej w połowie stycznia” – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.



Szef polskiego resortu obrony dodał: „Jesteśmy gotowi dostarczać naszym sąsiadom m.in. amunicję. Polska solidaryzuje się z Ukrainą”.

I've spoken with my Ukrainian counterpart Defence Minister @oleksiireznikov about the proposal concerning aid that we submitted to the Ukrainian side in mid-January. We are ready to provide our neighbors, among others, with ammunition. Poland is in solidarity with Ukraine. pic.twitter.com/g6A5hEgWUD