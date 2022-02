Sondaż: Opozycja powinna działać z rządem w sprawie walki z pandemią

Według sondażu przeprowadzonego przez pracownię SW Research dla „Rzeczpospolitej” ponad 70 proc. Polaków, uważa, że opozycja powinna współpracować z rządem w walce z epidemią COVID–19. Przeciwnego zdania jest tylko 13,6 proc. respondentów, a 16,1 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku – powiedział minister edukacji i...