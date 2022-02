Organizował nielegalne przekroczenia granicy. 26-latek w rękach policji

Do aresztu trafił 26-latek podejrzany o udział w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy cudzoziemcom. Do zatrzymania obywatela Ukrainy doszło w zeszłym tygodniu w Warszawie. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

– 26-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie), gdzie usłyszał zarzut organizacji nielegalnego przekroczenia granicy dla cudzoziemców. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt – powiedział Maludy.



Sprawa ma związek z wydarzeniem z listopada zeszłego roku w przygranicznym Gubinie w woj. lubuskim. Miejscowi policjanci zatrzymali nieopodal granicy czterech nielegalnych migrantów z Egiptu wraz z ukraińskim kierowcą, który po przedstawieniu zarzutów został tymczasowo aresztowany.



Policjanci z gubińskiego komisariatu ustalili, że w proceder był zmieszany również rodak mężczyzny aresztowanego jesienią w Gubinie. Do jego zatrzymania doszło w poniedziałek (24 stycznia br.) w Warszawie, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji.



