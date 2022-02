Zmarł aktor „The Walking Dead”. Miał zaledwie 31 lat

Nie żyje Moses J. Moseley. Ciało 31-letniego aktora znanego z takich seriali jak „The Walking Dead”, „Queen of the South” czy „Watchmen” zostało odnalezione w ubiegłą środę przez rodzinę w mieście Stockbridge w stanie Georgia. Trwa śledztwo w sprawie ustalenia przyczyny śmierci młodego aktora. Policjanci podejrzewają samobójstwo.

Informację o śmierci Mosesa J. Moseleya potwierdził management aktora na oficjalnym profilu facebookowym.



„Z ciężkim sercem wszyscy w Avery Sisters Entertainment składamy nasze najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom naszego aktora Mosesa J. Moseleya. Jesteśmy zdruzgotani. Ci, którzy go znali, wiedzą że był najmilszym, najsłodszym, najbardziej hojnym człowiekiem, którego mogliby spotkać. Bardzo za tobą tęsknimy. Spoczywaj w niebie” – czytamy w pożegnaniu.





Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652