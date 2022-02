Zmienił płeć, aby jako kobieta szybciej dostać emeryturę

W Szwajcarii od niedawna obowiązuje uproszczona procedura dotycząca zmiany płaci. Aby jej dokonać, wystarczy złożyć wizytę w urzędzie i wypełnić oświadczenie. Z przepisów skorzystał 64–letni obywatel, który zamiast czekać rok na emeryturę dla mężczyzn, poszedł do urzędu zmienić płeć i natychmiast upomniał się o świadczenie dla seniorek.

O zmianie prawa w Szwajcarii informowaliśmy na portalu tvp.info już pod koniec grudnia.



Najbardziej zaskakujące jest to, że do zmiany płci od 1 stycznia nie są wymagane żadne profesjonalne procedury medyczne, diagnozy medyczne ani terapia hormonalna.



Lewicowa rewolucja sprawia, że Szwajcarzy mogą legalnie skorygować płeć podczas jednej wizyty w urzędzie stanu cywilnego. Są do tego uprawnione nawet nastolatkowi – poniżej 16. roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna.





Mieszkaniec kantonu Lucerna wykorzystał najnowsze przepisy, bo wizyta w urzędzie stanu cywilnego trwa 10 minut i kosztuje 75 franków – niewiele ponad 300 zł.



64-latek złożył wniosek o zmianę płci, aby móc otrzymać emeryturę rok wcześniej. Zamiast czekać do ukończenia 65. roku życia sprawił, że świadczenie emerytalne należy mu się już dziś.



Komentatorzy zauważają, że podobnych problemów będzie znacznie więcej. Sugerują, że nic nie powstrzyma mężczyzn przed składaniem wniosków o zmianę płci w wieku 17 lat, aby uniknąć poboru do wojska. Jeśli będą chcieli, kilka lat później za niewielką kwotę znów mogą być mężczyznami.