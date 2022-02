„Rozszerzamy prawo rodziców do wiedzy, co NGO chcą przekazywać dzieciom”

Nowelizacja Prawa oświatowego rozszerza prawo rodziców do uzyskiwania wiedzy o tym, co organizacje pozarządowe chcą przekazywać dzieciom w szkołach – powiedział w PR24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Poinformował, że ustawa Prawo oświatowe, uchwalona 13 stycznia przez Sejm, w tej chwili jest w Senacie.

– Senat miał się nią zająć 4 lutego, myślę, że się nią zajmie. Jeśli nie, to w późniejszym terminie trafi ona z powrotem do Sejmu i dopiero wówczas trafi do pana prezydenta na biurko; to on będzie decydował ostatecznie, czy podpisać tę ustawę, czy zawetować, czy skierować do Trybunału – zaznaczył szef MEiN.



Minister edukacji podkreślił, że w poniedziałek spotkał się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą.



– Wczorajsze ponaddwugodzinne rozmowy, rzeczywiście merytoryczne, służyły temu, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości zarówno pana prezydenta, jak i pani prezydentowej, pana prof. Waśki, który był przy tej rozmowie, czy pana ministra (Pawła) Szrota. Myślę, że na te wszystkie pytania odpowiedzieliśmy tak, że te wątpliwości są rozwiane – ocenił.



Podkreślił, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent.



Zdaniem Czarnka nowelizacja „rozszerza prawo rodziców do prześwietlania i uzyskiwania wiedzy na temat tego, co organizacje pozarządowe chcą przekazywać dzieciom w szkołach”.



– Do tej pory było tak, że organizacje pozarządowe wchodziły do szkół za wiedzą, ewentualnie, rady rodziców, która jest tylko jakąś cząstką wszystkich rodziców w szkole. Natomiast rodzice najczęściej nie wiedzieli, czego te organizacje pozarządowe uczą w szkołach – stwierdził minister edukacji i nauki.

źródło: pap

Dlatego - jak zaznaczył - „chcemy postawić tamę”. – Jeśli organizacja pozarządowa chce wejść do szkoły - a my zapraszamy, nie ma żadnych problemów - to na dwa miesiące przed wejściem do szkoły musi ujawnić program nauczania, materiały, treści, które dzieciom chce przekazywać, tak, żeby wszyscy rodzice mieli dostęp do tych projektów i zadecydowali, czy chcą, żeby ich dziecko chodziło na te zajęcia – wyjaśnił.