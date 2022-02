Trzaskowski kontra Trzaskowski. W wywiadzie na żywo podważył własne słowa z 2015 r.

W 2015 r. Rafał Trzaskowski zapewniał, że Nord Stream 2 to porozumienie prywatnych firm i nie jest projektem politycznym. Teraz podkreśla, że jest to projekt polityczny, ale Platforma Obywatelska o tym wie i zawsze przed tym przestrzegała. Brzmi nieprawdopodobnie, ale obie wypowiedzi padły w telewizyjnych studiach i zostały nagrane.

– Na pewno decyzja o Nord Streamie była złą decyzją. Myśmy zawsze o tym Niemcom mówili i dzisiaj też mówimy jasno – stwierdził w poniedziałek w Polsat News prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



– Niemcy zawsze mówili, że to jest przedsięwzięcie biznesowe, a myśmy zawsze mówili: nieprawda, w tym jest mnóstwo polityki; próbowaliśmy przekonywać polityków niemieckich – dodawał.



Wiceszef PO zapewniał, że chciałby, aby rząd w Berlinie „nie zastanawiał się zbyt długo, tylko żeby jasno, tak jak reszta UE, w sposób bardzo pryncypialny mówił o tym, co się dzieje w Rosji”.



Obecna narracja Rafała Trzaskowskiego – gdy Rosja faktycznie szantażuje już świat ws. Nord Stream 2 rekordowymi cenami energii – stoi jednak w sprzeczności z tym, co polityk mówił o niemiecko–rosyjskim gazociągu w programie „Młodzież kontra” (TVP Kraków) w 2015 r.



– Najważniejsze, czyli kwestia dotycząca Nord Streamu 2. Rzeczywiście jest parafowane porozumienie, porozumienie prywatnych firm. To trzeba jasno powiedzieć, że nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy – przekonywał Trzaskowski.



– Jest już bardzo twarda postawa Komisji Europejskiej, która pilnuje tego rynku i pilnuje po pierwsze prawa europejskiego – zapewniał. Kilka lat później wiemy już, że rzekoma „twarda postawa KE” w żaden sposób nie zablokowała porozumienia Berlina z Moskwą.

Trzaskowski kontra Trzaskowski:



Styczeń 2022: „Niemcy zawsze mówili, że Nord Stream 2 to biznes, a my w PO mówiliśmy, że to nieprawda, bo w tym jest mnóstwo polityki”



Wrzesień 2015: „NS2 to porozumienie prywatnych firm. Trzeba powiedzieć, że nie stoją za tym dzięki Bogu rządy”. pic.twitter.com/rCe8NgvHJ7 — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) February 1, 2022