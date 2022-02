Z Krakowa dojedziemy pociągiem do Chorwacji. Jest zgoda UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał czeskiemu przewoźnikowi RegioJet zgodę na dostęp do polskiego odcinka torów dla nowego połączenia kolejowego między Krakowem i Rijeką/Splitem w Chorwacji. Pociągi mają jeździć na tej trasie od czerwca do września.

Jak wynika z decyzji zamieszczonej w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK, została ona wydana na okres od 15 czerwca 2022 r. do 26 września 2026 r. Przewozy na trasie do Chorwacji mają być wykonywane wyłącznie od czerwca do września), tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026.



Zgoda prezesa UTK na dostęp do torów dotyczy odcinka przebiegającego przez terytorium Polski, na trasie międzynarodowej Kraków Główny - Rijeka/Split Kraków Główny, realizowany liniami kolejowymi nr 133, 134, 138, 139, 140, 151, 158, 169.



Na wnioskowanej trasie RegioJet uruchomi: w relacji Kraków Główny – Rijeka/Split: po jednej parze pociągów na dobę we wtorki, piątki i niedziele. W relacji odwrotnej Rijeka/Split – Kraków Główny pociągi pojadą w: poniedziałki, środy i soboty. Ich odjazd zaplanowano na godzinę 15.30, a przyjazd do stacji docelowych ok. 12.20 następnego dnia.



Szef UTK dopuścił zatrzymywanie się pociągów przewoźnika na stacjach w Polsce. W relacji Kraków Główny – Rijeka/Split: Kraków Główny (przystanek tylko do wsiadania), Katowice (przystanek tylko do wsiadania), Tychy (przystanek tylko do wsiadania), Rybnik (przystanek tylko do wsiadania) i Wodzisław Śląski (przystanek tylko do wsiadania) oraz – w relacji powrotnej, tj. Rijeka/Split – Kraków Główny: Wodzisław Śląski (przystanek tylko do wysiadania), Rybnik (przystanek tylko do wysiadania), Tychy (przystanek tylko do wysiadania), Katowice (przystanek tylko do wysiadania) i Kraków Główny (przystanek tylko do wysiadania).

źródło: pap

UTK przekazał, że czeski przewoźnik będzie realizował przewozy przy pomocy lokomotywy Siemens Vectron lub Bombardier Traxx oraz 7-15 wagonów pasażerskich z miejscami do leżenia oraz z miejscami do siedzenia. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania również innych typów pojazdów kolejowych, jeżeli RegioJet zagwarantuje takie same bądź lepsze parametry techniczne, eksploatacyjne i jakościowe pojazdów.