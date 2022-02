Atak zimy i alerty IMGW. Zamiecie śnieżne, intensywne opady śniegu

Zima na południu Polski nie odpuszcza. IMGW wydał we wtorek alerty pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla trzech województw. Miejscami może spaść nawet do 35 cm białego puchu.

W poniedziałek Polskę opuścił niż Nadia, który przyniósł porywisty wiatr niszczący domy i wyrywający drzewa. Kilkadziesiąt tysięcy rodzin pozostawało odciętych od prądu. – Wiatr w przekraczał prędkość 120 km/h – informował rzecznik RCB Damian Duda. W wichurach zginęła jedna osoba a kilkanaście zostało rannych.





Opady śniegu. Atak zimy na południu Polski

⚠️Dla południowych części woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne o:

��zawiejach i zamieciach śnieżnych 1°

��️intensywnych opadach śniegu 1° i 2°



We wtorek będzie wiało, choć tak silnych porywów jak w weekend nie musimy się już obawiać. Wieczorem – jak informuje IMGW – opady śniegu z deszczem spodziewane są praktycznie w całej zachodniej Polsce, a w nocy z wtorku na środę dotrą we wschodnie rejony kraju.Prawdziwy atak zimy nastąpi w najbliższych godzinach na południu kraju. Synoptycy IMGW wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla trzech województw:Zobacz więcej:W regionach objętych ostrzeżeniami prognozowane są opady śniegu „o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 35 cm” oraz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem do 30 km/h, w porywach do 60 km/h.

Pogoda na kolejne dni tygodnia

W środę nadal pochmurnie, nad ranem miejscami może być ślisko. Opady śniegu niemal w całym kraju, jedynie na zachodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Na południu opady śniegu okresami dość silne. Od -3 do 1 st., jedynie w rejonach podgórskich Karpat około -8 st. Temperatura maksymalna od 1 st. na wschodzie do 4 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około -2 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie w porywach do 70 km/h.W czwartek więcej przejaśnień i bez opadów głównie na północy kraj, poza tym pochmurnie ze słabymi opadami śniegu, a na zachodzie głównie deszczu. W nocy od -7 st. na północnym wschodzie do 1 na zachodzie. W dzień od -4 st. na północnym wschodzie do 5 na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby.Piątek z większymi przejaśnieniami i bez opadów na południu kraju, na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od -5 st. na wschodzie do 3 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około -11 st.Sobota pochmurna niemal w całym kraju. Miejscami, głównie na południu, opady śniegu poza tym deszczu ze śniegiem. Lokalnie deszcz marznący powodujący gołoledź. Temperatura w dzień od 1 st. na północnym wschodzie do 4 na zachodzie. Wiatr w porywach nad morzem do 60 km/h.W niedzielę dość ciepło, ale wietrznie. We wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze opady deszczu. Temperatura w dzień od 1 st. na Podhalu, około 3 w centrum i na wschodzie do 7 st. na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach przeważnie do 70 km/h, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 85 km/h.