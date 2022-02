Jarosław Kaczyński wręczył nominacje 16 sekretarzom wojewódzkim PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz Sekretarz Generalny ugrupowania Krzysztof Sobolewski wręczyli nominacje 16 sekretarzom wojewódzkim; mają oni od wtorku pełnić funkcję organizacyjną i nadzorczą nad strukturami w terenie.

Powołanie sekretarzy wojewódzkich, którzy od wtorku zaczną wykonywać swoje obowiązki, jest kolejnym etapem zmian w strukturze PiS, wynikającym ze zmian w statucie, których dokonano w lipcu ubiegłego roku.



Nominacje z rąk Kaczyńskiego i Sobolewskiego odebrali: Rafał Rajczakowski (woj. dolnośląskie), Anna Maćkowska (kujawsko-pomorskie), Grzegorz Tchórzewski (lubelskie), Grzegorz Maćkowiak (lubuskie), Sebastian Bulak (łódzkie), Dariusz Pietruszka (małopolskie), Andrzej Paniw (podkarpackie), a także Łukasz Gołębiowski (mazowieckie), Janusz Strzałka (opolskie), Wojciech Nierodzik (podlaskie), Beata Iżyłowska (pomorskie), Kamil Jaszczak (śląskie), Daniel Walas (świętokrzyskie), Marcin Śliwiński (warmińsko-mazurskie), Joanna Szczechowska (wielkopolskie) oraz Witold Witkowski (zachodniopomorskie).



Sekretarze wojewódzcy będą zatrudnieni w Biurze Krajowym PiS, na którego czele stoi Sobolewski.



– Będą oni przedłużeniem ramienia Nowogrodzkiej (siedziba PiS w Warszawie – red.) w terenie – mówił niedawno Sobolewski.

Jak wyjaśnił, pierwszym zadaniem pełnomocników będzie przygotowanie raportu otwarcia w każdym z regionów. – Później zajmą się kwestią nadzoru nad poszczególnymi strukturami, koordynacją działań zleconych przez centralę partii, a także podejmowanie autorskich działań – powiedział Sekretarz Generalny PiS.

Zaznaczył jednocześnie, że sekretarze wojewódzcy będą pełnić funkcję techniczną, a nie polityczną. – Szefostwo polityczne okręgów, czyli zarządy okręgowe i prezesi okręgowi zostają utrzymane – oświadczył Sobolewski.



Sekretarze wojewódzcy poza działalnością organizacyjną i nadzorczą nad strukturami w terenie będą też przygotowywać partię do kolejnej części reformy, czyli zmiany struktury partii. To nastąpi jednak dopiero, gdy decyzje w tej sprawie podejmą delegaci podczas kolejnego kongresu statutowego. Na razie nie ma decyzji, kiedy się on zbierze.





Zmiany zapowiedziane w ubiegłym roku

źródło: pap

Zmiany w strukturze PiS zostały zapowiedziane w pierwszej połowie zeszłego roku, a wstępem do nich były decyzje podjęte podczas lipcowego kongresu statutowo-wyborczego. Delegaci zdecydowali wówczas o stworzeniu stanowiska Sekretarza Generalnego PiS w miejsce funkcji szefa Komitetu Wykonawczego. Zdecydowano też o powołaniu Biura Krajowego PiS, które będzie zatrudniało sekretarzy wojewódzkich.Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił podczas lipcowego kongresu, że partia planuje dokonać zmiany na poziomie struktur podstawowych i przejście na strukturę wojewódzką opartą o okręgi, które będą równoznaczne - w sensie terytorialnym - z okręgami senackimi.– Od razu chce zastrzec, że to nie oznacza, że my planujemy tego rodzaju ordynację wyborczą. Niczego takiego nie planujemy – zaznaczył wówczas Kaczyński.