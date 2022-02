Pracownicy z zagranicy zatrudniani legalnie

Ubyło zmian sezonowych w legalnym zatrudnieniu obcokrajowców – wynika z danych ZUS opublikowanych we wtorkowym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w grudniu zeszłego roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych było ubezpieczonych 875 tys. obcokrajowców, w tym 627 tys. Ukraińców. W ciągu 12 miesięcy ta liczba zwiększyła się o ponad 150 tys. osób.





Obcokrajowcy legalnie zatrudniani

źródło: pap

„Bicie kolejnych rekordów w legalnym zatrudnieniu obcokrajowców nie jest zaskoczeniem. Nowe zjawisko to zmiana w sezonowości zatrudnienia w ciągu roku. Od lat apogeum zatrudnienia przypadało na listopad. Miało to związek z okresowymi przyjęciami w rolnictwie czy w budowlance. Ale w kolejnym miesiącu liczba obcokrajowców w statystykach ZUS malała” – czytamy w „DGP”.Jak dodaje gazeta, przed pandemią taki miesięczny spadek w końcówce roku przekraczał 5 proc. „Gdyby tendencja utrzymała się w zeszłym roku, to w grudniu ze statystyk ZUS powinno zniknąć 44 tys. osób.– pisze „DGP”.