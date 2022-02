Ceny paliwa mocno w dół. Prawie złotówka różnicy na litrze

W innych krajach ceny paliw rosną, u nas spadły, zgodnie z obietnicami – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że chodzi nie tylko o to, by Polacy mieli dostęp do jak najtańszych produktów, ale również o walkę z inflacją.

Premier Mateusz Morawiecki wziął we wtorek udział w briefingu na stacji Orlen, dotyczącym obniżenia do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, a także na nawozy i gaz; do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.





Obniżki cen

🛡️ Od 1 lutego dzięki drugiej odsłonie #TarczaAntyinflacyjna nastąpiła dalsza obniżka podatków VAT ⤵️

✅ na paliwo z 23 na 8%

✅ na podstawowe produkty spożywcze do 0%

✅ na gaz do 0%

✅ na prąd - przedłużenie obniżki VAT do 5%

✅ na ciepło do 5%

✅ na nawozy z 8 do 0% pic.twitter.com/isTxDt3SKI — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 1, 2022

– Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek, tylko robimy wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ceny były niższe, żeby zwalczyć tę inflacyjna hydrę, tę inflacyjna huśtawkę. Dlatego już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników, a po sylwestrze – obiecaliśmy ze od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzynę z 23 na 8 proc.– powiedział premier Mateusz Morawiecki.Zdaniem premiera inflacja do Polski przyszła razem z „covidem, z manipulacjami cenowymi Gazpromu i nieodpowiedzialną polityką klimatyczną Unii Europejskiej”.– To trzy główne przyczyny – ocenił. – Ratując miejsca pracy, płaciliśmy za ZUS, płaciliśmy z budżetu za tzw. postojowe i wiele innych instrumentów ratujących miejsca pracy. To spowodowało, że ta masa pieniądza dzisiaj wchodzi na rynek. Gazprom i Rosja – to jest bardziej niż oczywiste – kilkukrotny wzrost, 500-600 proc., przekłada się na ceny różnych produktów.– powiedział.

Jaka cena paliwa?

#wieszwiecej Polub nas

Morawiecki podkreślił, że w innych krajach w ostatnim czasie ceny paliwa rosną o 5-6 proc. – U nas spadły – spadły zgodnie z obietnicami – zaznaczył.Jak dodał, dla przeciętnej rodziny to oszczędność kilkudziesięciu złotych na jednym tankowaniu. –– wskazał.– Dla mnie to jest ważny instrument walki o portfele Polaków – po to, żeby Polacy mieli jak najtańsze produkty, jak najtańszą benzynę, ale to także walka z inflacją – podkreślił premier. Jak wskazał, cena paliwa przekłada się na koszty wielu produktów, a przed wszystkim – koszty transportu.– Wierzę, że tak jak do tej pory przez wiele naszych działań, udało się i utrzymać dobry wzrost gospodarczy i obronić miejsca pracy, tak teraz, przez kolejne nasze działania,– powiedział szef polskiego rządu.Zobacz więcej:

– Po obniżeniu VAT na paliwa średnia cena litra benzyny na stacjach wynosi 5,19 zł, a oleju napędowego – 5,24 zł – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. – To są najniższe ceny w UE. Właśnie dzięki rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego i obniżeniu stawki VAT – stwierdził Obajtek.





Obajtek: Dziś mamy najniższe ceny w UE

Zerowy VAT na żywność

źródło: TVP Info, PAP

Zapewnił, że Orlen stara się przełożyć tę obniżkę na rynek poprzez swoje ceny hurtowe. Na tym rynku kupują także inni sprzedawcy detaliczni – przypomniał, wyrażając nadzieję, że „nasza konkurencja również zaimplementuje te ceny”.Prezes PKN Orlen oświadczył też, że gdyby nie walka z mafiami paliwowymi i optymalizacja samej spółki, to dziś ceny paliw byłyby na poziomie 9-9,5 zł za litr. – Te wszystkie działania, a w szczególności działania rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i PKN Orlen spowodowały, że– oświadczył ObajtekOd wtorku rząd obniżył VAT z 5 proc. do zera na podstawowe artykuły żywnościowe. Premier Morawiecki oświadczył, że podległe rządowi instytucje sprawdzają, „czy te ceny, które są na pólkach sklepowych uwzględniają obniżkę VAT na żywność.Jak dodał, rząd zdecydował się nie czekać w tej kwestii na ostateczne zgody ze strony Komisji Europejskiej. – KE działa wolno, czasami za wolno, a inflacja jest tu i teraz. I żeby na tą inflację odpowiedzieć, obniżyliśmy akcyzę, VAT na gaz, energię elektryczną, paliwa, ciepło, ale także na żywność – stwierdził.1 lutego obniżony został również VAT na nawozy. Jak zaznaczył Morawiecki, rząd czeka na odpowiedź Komisji co do możliwości stosowania – obok obniżki VAT –