Afera Sławomira Nowaka. Jacek P. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Sprawa byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, który miał kierować międzynarodową grupą przestępczą, czeka na wyznaczenie pierwszego terminu przez stołeczny sąd. Wraz z byłym politykiem oskarżono 14 osób, w tym gdańskiego przedsiębiorcę Jacka P., który złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Byłego ministra transportu prokuratura oskarżyła o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym, w tym założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym, zajmującą się popełnianiem przestępstw korupcyjnych i płatną protekcją.



Akt oskarżenia został skierowany do warszawskiego Sądu Okręgowego w grudniu. Wraz z Nowakiem oskarżenie objęło 14 innych osób, m.in. byłego doradcę premier Ewy Kopacz Łukasza Z., współpracownika byłego szefa CBA Pawła Wojtunika Grzegorza W. i gdańskiego przedsiębiorcę Jacka P.





Afera Nowaka - nowe informacje z sądu

Ten ostatni – zatrzymany z Nowakiem w lipcu 2020 r. – złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Wniosek został wniesiony do sądu wraz z aktem oskarżenia. Sprawa Jacka P. została więc wyłączona do odrębnego rozpoznania i –Prokuratura oskarżyła Nowaka o to, że jako szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrawtodor miał żądać i przyjmować korzyści majątkowe oraz obietnice takich korzyści w kwocie ponad 6,1 mln zł. W zamian miał wspierać określone podmioty w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg na Ukrainie. Byłego ministra oskarżono równieżZobacz więcej:

Ponadto, pełniąc funkcję szefa gabinetu politycznego premiera oraz ministra transportu i gospodarki morskiej, polityk miał przyjmować korzyści majątkowe w zamian za pomoc w uzyskaniu intratnych stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. – W tym wątku postępowania kwota przyjętych łapówek opiewa na nie mniej niż 320 000 zł – przekazywała warszawska Prokuratura Okręgowa.



– Ustalenia postępowania wskazują również, że oskarżony Sławomir N. w zamian za korzyść majątkową w wysokości około 760 000 zł miał podjąć się załatwienia sprawy poprzez zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółki deweloperskiej z władzami miasta Gdańska – dodano.



Nowak został również oskarżony o podżeganie lekarza z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie do wystawienia mu zaświadczeń lekarskich, którymi zamierzał posłużyć się do usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy na Ukrainie, oraz o poświadczenie nieprawdy w dokumencie w celu legalizacji źródła pochodzenia posiadanych środków finansowych.





Zorganizowana grupa przestępcza

Oprócz Sławomira Nowaka aktem oskarżenia objęto łącznie 14 osób, w tym trzech obywateli Ukrainy i jednego obywatela Turcji. – Zarzuty przedstawione pozostałym oskarżonym dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczania korzyści majątkowych, prania brudnych pieniędzy pochodzących z popełniania przestępstw, powoływania się na wpływy oraz poświadczania nieprawdy – przekazano.Zobacz więcej:

W trakcie śledztwa prokuratura zabezpieczyła mienie oskarżonych o łącznej wartości przekraczającej 4,6 mln zł, w tym około 1,5 mln zł na mieniu Nowaka. Oprócz zabezpieczenia 500 tys. zł śledczy ustanowili hipotekę przymusową do kwoty 1 mln zł na gdańskiej nieruchomości b. polityka.



– Wraz z aktem oskarżenia do dyspozycji sądu przekazane zostały zabezpieczone w toku postępowania środki finansowe w kwocie 506 200 dolarów, 530 200 euro oraz 30 000 zł znalezione podczas przeszukania mieszkań, dzieła sztuki – podawała prokuratura. Jak dodała, w śledztwie zabezpieczono również luksusowy samochód range rover velar, obecnie wykorzystywany przez Straż Graniczną do realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.



Jako pierwszy w śledztwie przeciwko Nowakowi w lipcu zeszłego roku oskarżony został b. szef GROM Dariusz Z., któremu zarzucono m.in. udział w grupie przestępczej i żądanie wielomilionowych łapówek. Z. przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego sprawa rozpoznawana będzie osobno i również czeka jeszcze na wyznaczenie pierwszego terminu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, PAP

Do odrębnego rozpoznania prokuratura wyłączyła ponadto wątki związane z podejrzeniem popełnienia przestępstw podatkowych, jak też płatną protekcją. – Postępowanie w tym zakresie prowadzone jest w sprawie, znajduje się na etapie gromadzenia materiału dowodowego – informowano w grudniu.Były minister transportu od lipca 2020 r. do kwietnia ub.r. przebywał w areszcie. Decyzję o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego w sierpniu ub. r. ostatecznie uchylił Sąd Apelacyjny w Warszawie. W mocy utrzymano wówczas wolnościowe środki zapobiegawcze, tj. zakaz opuszczania kraju, dozór policji i poręczenie majątkowe w kwocie 1 mln zł.Zobacz więcej: